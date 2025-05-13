Advertisement

عربي-دولي

كندا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى أيلول

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:40
A-
A+

Doc-P-1359915-638827620695462690.jpg
Doc-P-1359915-638827620695462690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الخطوط الجوية الكندية، الثلاثاء، تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى أيلول المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تعود في 8 حزيران القادم.
Advertisement

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "قررت شركة الطيران الكندية تأجيل عودتها إلى إسرائيل إلى أيلول بدلا من 8 حزيران".

وكانت الشركة أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب العام الماضي. (الأناضول)
مواضيع ذات صلة
الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق الرحلات إلى تل أبيب لـ 13 أيار (العربية)
lebanon 24
13/05/2025 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: شركة لوفتهانزا تعلق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 18 أيار
lebanon 24
13/05/2025 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 من الشهر الجاري
lebanon 24
13/05/2025 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية السويسرية: تمديد تعليق رحلاتنا إلى تل أبيب حتى 18 من أيار الجاري ومستمرون في تجنب المجال الجوي الباكستاني نظرا للوضع الحالي بين الهند وباكستان
lebanon 24
13/05/2025 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2025-05-13
13:19 | 2025-05-13
13:12 | 2025-05-13
12:53 | 2025-05-13
12:38 | 2025-05-13
12:38 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24