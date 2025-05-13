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عربي-دولي
كندا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى أيلول
Lebanon 24
13-05-2025
|
12:40
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أعلنت
الخطوط الجوية الكندية
، الثلاثاء، تمديد إلغاء رحلاتها إلى
إسرائيل
حتى أيلول المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تعود في 8 حزيران القادم.
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وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "قررت
شركة الطيران
الكندية تأجيل عودتها إلى إسرائيل إلى أيلول بدلا من 8 حزيران".
وكانت الشركة أوقفت رحلاتها من وإلى
تل أبيب
العام الماضي. (الأناضول)
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