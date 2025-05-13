كندا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى أيلول

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أعلنت ، الثلاثاء، تمديد إلغاء رحلاتها إلى حتى أيلول المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تعود في 8 حزيران القادم.وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "قررت الكندية تأجيل عودتها إلى إسرائيل إلى أيلول بدلا من 8 حزيران".وكانت الشركة أوقفت رحلاتها من وإلى العام الماضي. (الأناضول)