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عربي-دولي
بقنابل مضادة للتحصينات... إسرائيل تغتال شقيق "يحيى السنوار"
Lebanon 24
13-05-2025
|
12:53
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كشفت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الاسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش
الإسرائيلي
نفذ عملية الاغتيال في
خان يونس
استهدفت قائد حركة "
حماس
" في
قطاع غزة
محمد السنوار
، شقيق قائد حركة "حماس" في قطاع غزة السابق
يحيى السنوار
.
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وأشارت قنوات إسرائيلية أخرى إلى أن الهجوم تم باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، استهدفت منطقة في محيط
مستشفى غزة الأوروبي
بخان يونس، ولم تتضح نتائج العملية بعد، لكن المسؤولين واثقون بشكل حذر من نجاحها.
بدوره، قال مراسل
إذاعة الجيش الإسرائيلي
إن "المؤسسة الأمنية قامت بالتحقق مسبقا للتأكد من عدم وجود أي رهائن حول
السنوار
، ويجري حاليا فحص نتائج الاستهداف".
من حهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار الجيش الاسرائيلي والشاباك قبل قليل بشكل موجه بدقة على عناصر من حماس مكثوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تم انشائه داخل شبكة تحت الارض تحت
المستشفى الأوروبي
في خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأضاف: "تواصل حماس استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراضها مستغلة
المجتمع المدني
داخل المستشفى وفي محيطه بشكل سخيف"، زاعما أنه "قبل الغارة وخلالها تم اتخاذ خطوات لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع من الجو والمعلومات الاستخبارية الأخرى".
وشدد أدرعي على أن "الجيش ارلاسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل بقوة شديدة ضد حماس ولإزالة اي تهديد على
إسرائيل
".
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