بقنابل مضادة للتحصينات... إسرائيل تغتال شقيق "يحيى السنوار"

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وأشارت قنوات إسرائيلية أخرى إلى أن الهجوم تم باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، استهدفت منطقة في محيط بخان يونس، ولم تتضح نتائج العملية بعد، لكن المسؤولين واثقون بشكل حذر من نجاحها.بدوره، قال مراسل إن "المؤسسة الأمنية قامت بالتحقق مسبقا للتأكد من عدم وجود أي رهائن حول ، ويجري حاليا فحص نتائج الاستهداف".من حهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار الجيش الاسرائيلي والشاباك قبل قليل بشكل موجه بدقة على عناصر من حماس مكثوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تم انشائه داخل شبكة تحت الارض تحت في خان يونس جنوب قطاع غزة".وأضاف: "تواصل حماس استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراضها مستغلة داخل المستشفى وفي محيطه بشكل سخيف"، زاعما أنه "قبل الغارة وخلالها تم اتخاذ خطوات لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع من الجو والمعلومات الاستخبارية الأخرى".وشدد أدرعي على أن "الجيش ارلاسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل بقوة شديدة ضد حماس ولإزالة اي تهديد على ".