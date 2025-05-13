Advertisement

عربي-دولي

بقنابل مضادة للتحصينات... إسرائيل تغتال شقيق "يحيى السنوار"

Lebanon 24
13-05-2025 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1359924-638827631945038546.jpeg
Doc-P-1359924-638827631945038546.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية الاغتيال في خان يونس استهدفت قائد حركة "حماس" في قطاع غزة محمد السنوار، شقيق قائد حركة "حماس" في قطاع غزة السابق يحيى السنوار
Advertisement

وأشارت قنوات إسرائيلية أخرى إلى أن الهجوم تم باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، استهدفت منطقة في محيط مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، ولم تتضح نتائج العملية بعد، لكن المسؤولين واثقون بشكل حذر من نجاحها.

بدوره، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية قامت بالتحقق مسبقا للتأكد من عدم وجود أي رهائن حول السنوار، ويجري حاليا فحص نتائج الاستهداف".


من حهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار الجيش الاسرائيلي والشاباك قبل قليل بشكل موجه بدقة على عناصر من حماس مكثوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تم انشائه داخل شبكة تحت الارض تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة".


وأضاف: "تواصل حماس استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراضها مستغلة المجتمع المدني داخل المستشفى وفي محيطه بشكل سخيف"، زاعما أنه "قبل الغارة وخلالها تم اتخاذ خطوات لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع من الجو والمعلومات الاستخبارية الأخرى".

وشدد أدرعي على أن "الجيش ارلاسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل بقوة شديدة ضد حماس ولإزالة اي تهديد على إسرائيل".
مواضيع ذات صلة
بغارة في غزة.. إسرائيل تغتال مرافق السنوار
lebanon 24
14/05/2025 00:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل عسكرية إسرائيلية عبر القنابل الخارقة للتحصينات
lebanon 24
14/05/2025 00:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تعارض بشدة رسوم ترامب الجمركية وتتوعد بـ "إجراءات مضادة"
lebanon 24
14/05/2025 00:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"القومي" يحذر من "الأخبار المفبركة": ندعو إلى الوعي وتحصين البلد
lebanon 24
14/05/2025 00:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-13
16:53 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
16:34 | 2025-05-13
16:33 | 2025-05-13
16:00 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24