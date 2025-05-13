نتنياهو يتوعد بتصعيد الهجوم على غزة حتى القضاء على حماس

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أعلن رئيس وزراء العدو ، أن "الجيش سيدخل بكل قوته في الأيام المقبلة"، على الرغم من الجهود المستمرة للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح جندي إسرائيلي-أميركي كان رهينة في القطاع المدمر.وقال في بيان: "سندخل غزة بكل قوتنا خلال الأيام المقبلة لإكمال العملية. إكمال العملية يعني هزيمة ، ويعني تدمير حماس".وأضاف: "لن يدفعنا أي وضع على وقف الحرب، قد تحصل هدنة موقتة لكننا سنمضي حتى النهاية". (الوكالة الوطنية)