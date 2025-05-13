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عربي-دولي

نتنياهو يتوعد بتصعيد الهجوم على غزة حتى القضاء على حماس

Lebanon 24
13-05-2025 | 13:35
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أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الجيش سيدخل قطاع غزة بكل قوته في الأيام المقبلة"، على الرغم من الجهود المستمرة للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح جندي إسرائيلي-أميركي كان رهينة في القطاع المدمر.
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وقال نتانياهو في بيان: "سندخل غزة بكل قوتنا خلال الأيام المقبلة لإكمال العملية. إكمال العملية يعني هزيمة حماس، ويعني تدمير حماس".

وأضاف: "لن يدفعنا أي وضع على وقف الحرب، قد تحصل هدنة موقتة لكننا سنمضي حتى النهاية". (الوكالة الوطنية)
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