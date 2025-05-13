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عربي-دولي

ترامب يعلن من الرياض رفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
13-05-2025 | 14:01
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خلال كلمة ألقاها في العاصمة السعودية الرياض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء قراره رفع العقوبات عن سوريا. ويأتي هذا القرار قبل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس السوري الانتقالي، الذي طالب مرارا برفع العقوبات كخطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
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وصرح ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية وسط التصفيق الحار "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.

وتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.




 
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