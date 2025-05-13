ترامب يعلن من الرياض رفع العقوبات عن سوريا

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خلال كلمة ألقاها في العاصمة ، أعلن الثلاثاء قراره رفع عن . ويأتي هذا القرار قبل لقاء مرتقب بين والرئيس السوري الانتقالي، الذي طالب مرارا برفع العقوبات كخطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وبدء مرحلة .وصرح ترامب خلال كلمة له في العاصمة وسط التصفيق الحار "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.وتطالب السلطات الجديدة في منذ توليها الحكم، برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.