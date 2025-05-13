من "نيوم" إلى "وول ستريت": التحالف السعودي الأميركي بحلّة جديدة

Advertisement

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في ، قال : "بهذه الزيارة، نضيف ما يزيد على تريليون دولار من الاستثمارات إلى بلدنا، ومن خلال شراء منتجاتنا". كما أشار إلى صفقات تجارية مرتقبة مع كبرى الشركات الأميركية مثل أمازون وأوراكل.الاستقبال الرسمي جاء لافتاً، إذ كان ولي السعودي في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي، قبل أن يُوقّع الجانبان اتفاقات شراكة استراتيجية شملت مجالات الطاقة والدفاع والتعدين وغيرها.وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين لتعزيز شراكتهما الاقتصادية، في ظل تحولات إقليمية ودولية كبرى.ويشمل بالاستثمار ما وصفتها الولايات المتحدة بأنها أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية بين الدولتين الحليفتين بقيمة 142 مليار دولار تقريباً.وذكرت " " في نيسان 2025 أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم حزمة أسلحة للمملكة تزيد على 100 مليار دولار.وقال ترامب اثناء اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي "أعتقد حقا أن هناك مودة كبيرة بيننا".وقال مصدران مطلعان على المناقشات لرويترز إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض لطائرات إف-35 المقاتلة التي يُعتقد منذ فترة طويلة أن مهتمة بها.وسيتوجه ترامب الذي يرافقه نخبة من قادة الأعمال منهم الملياردير إيلون من الرياض إلى قطر غداً الأربعاء، ثم دولة يوم الخميس.وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي "رغم أن الطاقة لا تزال حجر الزاوية في علاقتنا، توسعت الاستثمارات وفرص الأعمال في المملكة وتضاعفت أضعافاً مضاعفة".وأضاف قبل وصول ترامب "وبالتالي... حين يتحد السعوديون والأمريكيون تحدث أمور جيدة جدا... وتحدث في أغلب الأحيان أمور عظيمة عندما تتحقق هذه المشروعات المشتركة".وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت غورنال" أن ترامب وصف ولي العهد السعودي بأنه صديق، وقال إن علاقتهما جيدة وإن الاستثمار السعودي سيساعد في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة.وشارك في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك وستيفن شوارتزمان الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.وتحدث ماسك لفترة وجيزة مع ترامب وولي العهد خلال مراسم استقبال رسمية أقيمت للرئيس الأمريكي.وانضم إلى ترامب على مأدبة غداء مع ولي العهد عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين بما في ذلك ماسك رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة إيه.آي.ويركز ولي العهد جهوده على تقليص اعتماد اقتصاد المملكة على والغاز ضمن برنامجه لإصلاح الاقتصاد (رؤية 2030) والذي يتضمن مشاريع عملاقة على غرار مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية بمساحة بلجيكا.- استثمار شركة DataVolt السعودية المتخصصة في استثمار وتطوير وتشغيل مراكز البيانات على مستوى العالم، بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة التحتية داخل الولايات المتحدة.- تلتزم شركات كبرى مثل غوغل وDataVolt وأوراكل وSalesforce وAMD وأوبر باستثمار 80 مليار دولار في تقنيات متطورة وتحولية في كلا البلدين.- صادرات أمريكية تشمل توربينات غاز من GE Vernova بقيمة 14.2 مليار دولار وطائرات بوينغ 737-8 بقيمة 4.8 مليار دولار.- استثمار صحي بـ5.8 مليار دولار من Shamekh IV Solutions، يتضمن إنشاء مصنع في ولاية ميشيغان.- تنفيذ شركات أميركية رائدة مثل Hill International، Jacobs، Parsons، وAECOM، مشاريع بنى تحتية كبرى تشمل مطار الدولي بالرياض، وحديقة الملك سلمان، ومشروع The Vault بمدينة نيوم، ومدينة القدية، وغيرها وذلك بقيمة تصل لملياري دولار.تشمل الشراكات الاستثمارية بين البلدين إنشاء عدة صناديق مع تركيز كبير على الاستثمار داخل الولايات المتحدة، مثل:- صندوق للاستثمار في الطاقة بـ5 مليارات دولار.الشراكة الاقتصادية السعودية الأميركية- صندوق لتكنولوجيا الفضاء والدفاع لعصر جديد بقيمة 5 مليارات دولار.- صندوق للرياضة العالمية بقيمة 4 مليارات دولار. (العين الاخبارية)