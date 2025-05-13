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إقتصاد

أوّل تعليق سوري على قرار ترامب برفع العقوبات

Lebanon 24
13-05-2025 | 14:15
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رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات الرئيس الأميركي ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
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وقال الشيباني في تصريحات لوكالة "سانا": "نرحب بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا ردا على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام الأسد".

وأضاف: "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة".

وتابع: "ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة".


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