أوّل تعليق سوري على قرار ترامب برفع العقوبات

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رحب بتصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة بشأن رفع المفروضة على .وقال في تصريحات لوكالة " ": "نرحب بتصريحات الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا ردا على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبها نظام ".وأضاف: "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية من الحرب المدمّرة".وتابع: "ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة".