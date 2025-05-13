زيلينسكي يعلن لقاءه بأردوغان الخميس ويترقّب زيارة بوتين لتركيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
، الثلاثاء، إنه سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان
في أنقرة
الخميس المقبل، وأنه سينتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى تركيا
.
وأضاف في تصريح صحفي في العاصمة كييف
أن بلاده عرضت على روسيا
في البداية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما لإنهاء الحرب.
وأردف "ثم عرضنا وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط بناء على مقترح أمريكي
، لكن روسيا لم تقبل بذلك".
وأشار إلى أن بلاده وافقت على مقترح الرئيس بوتين
باستئناف المفاوضات في إسطنبول لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه سينتظر بوتين في تركيا الخميس المقبل.
وأضاف: "بحثت مع الرئيس أردوغان
(خلال اتصال هاتفي) عقد لقاء في العاصمة التركية
، وسيكون اللقاء في أنقرة الخميس المقبل".
وذكر أن "يقوم بكل ما في وسعه" من أجل قدوم بوتين إلى تركيا، مضيفا: "سننتظر عقد اجتماع مع بوتين في تركيا".
وقال: "مستعد لعقد لقاء معه، ولم نعمل أو نناقش صيغا أخرى إلى الآن".
وأكد زيلينسكي
أن بوتين يريد مواصلة الحرب، مضيفا أنه سبق له مشاركة هذا الرأي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
.
وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بهذا السياق يتخذها بوتين في روسيا، مضيفا: "لذا أنا مضطر للتفاوض معه على وقف إطلاق النار".
ورأى زيلينسكي أن "عدم توجه بوتين إلى تركيا، الخميس، سيظهر أن روسيا ليست مستعدة لإنهاء الحرب، وحينها، سيتعين على الولايات المتحدة
والدول الأوروبية وحلفاء آخرين فرض عقوبات عليها".
(الأناضول)