زيلينسكي يعلن لقاءه بأردوغان الخميس ويترقّب زيارة بوتين لتركيا

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(الأناضول)

قال الرئيس الأوكراني ، الثلاثاء، إنه سيلتقي نظيره في الخميس المقبل، وأنه سينتظر زيارة إلى .وأضاف في تصريح صحفي في العاصمة أن بلاده عرضت على في البداية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما لإنهاء الحرب.وأردف "ثم عرضنا وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط بناء على مقترح ، لكن روسيا لم تقبل بذلك".وأشار إلى أن بلاده وافقت على مقترح الرئيس باستئناف المفاوضات في إسطنبول لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه سينتظر بوتين في تركيا الخميس المقبل.وأضاف: "بحثت مع الرئيس (خلال اتصال هاتفي) عقد لقاء في العاصمة ، وسيكون اللقاء في أنقرة الخميس المقبل".وذكر أن "يقوم بكل ما في وسعه" من أجل قدوم بوتين إلى تركيا، مضيفا: "سننتظر عقد اجتماع مع بوتين في تركيا".وقال: "مستعد لعقد لقاء معه، ولم نعمل أو نناقش صيغا أخرى إلى الآن".وأكد أن بوتين يريد مواصلة الحرب، مضيفا أنه سبق له مشاركة هذا الرأي مع الرئيس الأمريكي .وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بهذا السياق يتخذها بوتين في روسيا، مضيفا: "لذا أنا مضطر للتفاوض معه على وقف إطلاق النار".ورأى زيلينسكي أن "عدم توجه بوتين إلى تركيا، الخميس، سيظهر أن روسيا ليست مستعدة لإنهاء الحرب، وحينها، سيتعين على والدول الأوروبية وحلفاء آخرين فرض عقوبات عليها".