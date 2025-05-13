شوارع سوريا تشهد احتفالات حاشدة بعد رفع العقوبات من قبل ترامب

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احتفل الشعب السوري، مساء الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي ، رفع عن بلادهم.وفي مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية فرحة وابتهاج العديد من المواطنين، الذين خرجوا إلى الشوارع على متن سياراتهم رافعين الأعلام ومرددين الهتافات، للاحتفال بإعلان .وحاصرت العقوبات التي فرضت على خلال السنوات الماضية شعبها، وعمقت حالة الفقر في المحتمع السوري، وسط ظروف معيشية صعبة.