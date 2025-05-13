Advertisement

عربي-دولي

شوارع سوريا تشهد احتفالات حاشدة بعد رفع العقوبات من قبل ترامب

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1359963-638827698087526713.jpg
Doc-P-1359963-638827698087526713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل الشعب السوري، مساء الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن بلادهم.
Advertisement

وفي مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية فرحة وابتهاج العديد من المواطنين، الذين خرجوا إلى الشوارع على متن سياراتهم رافعين الأعلام ومرددين الهتافات، للاحتفال بإعلان ترامب.

وحاصرت العقوبات التي فرضت على سوريا خلال السنوات الماضية شعبها، وعمقت حالة الفقر في المحتمع السوري، وسط ظروف معيشية صعبة.
مواضيع ذات صلة
ملك البحرين يهنئ الرئيس الشرع بعد رفع ترامب العقوبات عن سوريا من الرياض
lebanon 24
14/05/2025 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر ترحب بإعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
14/05/2025 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت ترحب بإعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا وتثمن جهود السعودية
lebanon 24
14/05/2025 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن من الرياض رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
14/05/2025 00:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-13
16:53 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
16:34 | 2025-05-13
16:33 | 2025-05-13
16:00 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24