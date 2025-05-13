بالأرقام.. إليكم الدولة العربية الأعلى نموًا في تجارتها مع الولايات المتحدة

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بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، فيما استحوذت على 54% من إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط خلال الفترة نفسها، بإجمالي بلغ 34.7 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول 18.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025. وتصدّرت قائمة الدول الخليجية كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بقيمة تبادل بلغت 8.8 مليارات دولار، تلتها بـ5.8 مليارات دولار.

وسجّلت أعلى نسبة نمو في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بين دول ، بزيادة بلغت 59% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأبرز 10 شركاء تجاريين لها في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024 بلغ نحو 146.4 مليار دولار.

وقد حافظت الولايات المتحدة على فوائض تجارية كبيرة مع معظم شركائها في المنطقة، مدفوعة بصادرات قوية في قطاعات التكنولوجيا، الطيران، والطاقة. وتبرز دول الخليج بشكل خاص كأهم الأسواق الإقليمية للسلع والخدمات الأميركية.