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إقتصاد

بالأرقام.. إليكم الدولة العربية الأعلى نموًا في تجارتها مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
13-05-2025 | 14:52
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حقّقت مصر أعلى معدل نمو في تجارتها مع الولايات المتحدة الأميركيّة على مستوى الشرق الأوسط، بنسبة بلغت 69%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
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بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، فيما استحوذت دول الخليج على 54% من إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط خلال الفترة نفسها، بإجمالي بلغ 34.7 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 18.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025. وتصدّرت الإمارات قائمة الدول الخليجية كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بقيمة تبادل بلغت 8.8 مليارات دولار، تلتها السعودية بـ5.8 مليارات دولار.

وسجّلت الكويت أعلى نسبة نمو في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بين دول الخليج، بزيادة بلغت 59% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأبرز 10 شركاء تجاريين لها في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024 بلغ نحو 146.4 مليار دولار.

وقد حافظت الولايات المتحدة على فوائض تجارية كبيرة مع معظم شركائها في المنطقة، مدفوعة بصادرات قوية في قطاعات التكنولوجيا، الطيران، والطاقة. وتبرز دول الخليج بشكل خاص كأهم الأسواق الإقليمية للسلع والخدمات الأميركية.

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