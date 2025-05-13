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عربي-دولي

بعد استهداف مطار "بن غوريون".. هذا ما أعلنه الحوثيون

Lebanon 24
13-05-2025 | 14:52
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أعلنت حركة "أنصار الله" اليمينة الحوثيون أنها استهدفت اليوم الثلاثاء مطار "بن غوريون" في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن الصاروخ "حقق هدفه بنجاح".
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