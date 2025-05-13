Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1359978-638827721037779975.jpg
Doc-P-1359978-638827721037779975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.
Advertisement

وأشار دوجاريك خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن رفع العقوبات" سيؤثر إيجابيا لجهة انعاش اقتصاد البلاد"، كمل نقلت وكالة "فرانس برس ".

 وقال: "من المهم بالنسبة إلينا أن نرى إعفاء سوريا من العقوبات لإعادة إعمار البلاد وانتعاش الشعب السوري بعد نزاع دام أكثر من 10 سنوات". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نرحب بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
14/05/2025 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: نرحب بتصريحات الرئيس الأميركي بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
14/05/2025 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر ترحب بإعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا
lebanon 24
14/05/2025 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت ترحب بإعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا وتثمن جهود السعودية
lebanon 24
14/05/2025 00:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-13
16:53 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
16:34 | 2025-05-13
16:33 | 2025-05-13
16:00 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24