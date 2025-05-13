الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا

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أعلن المتحدث باسم أن ترحب بتصريحات بشأن إمكانية رفع عن .وأشار دوجاريك خلال اليوم إلى أن رفع العقوبات" سيؤثر إيجابيا لجهة انعاش اقتصاد البلاد"، كمل نقلت وكالة "فرانس برس ".وقال: "من المهم بالنسبة إلينا أن نرى إعفاء سوريا من العقوبات لإعادة إعمار البلاد وانتعاش الشعب السوري بعد نزاع دام أكثر من 10 سنوات". (الوكالة الوطنية)