ملك البحرين يهنئ الرئيس السوري برفع العقوبات الأميركية

وجّه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل ، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد .

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وقالت البحرينية إن ملك البحرين أعرب في البرقية عن خالص تهانيه للرئيس السوري وللشعب السوري بمناسبة إعلان رئيس عن قراره برفع الاقتصادية عن الجمهورية العربية ، وذلك استجابة لمساعي بن عبدالعزيز آل ولي في .وأشاد العاهل البحريني بهذا القرار المهم، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو دعم الشقيقة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها الحديث.وأكد أن هذه المبادرة سيكون لها أثر بالغ في تعزيز جهود الرئيس أحمد الشرع نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتقدم، سائلا الله أن يكلل جهود الرئيس السوري بدوام التوفيق والنجاح.