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عربي-دولي
ملك البحرين يهنئ الرئيس السوري برفع العقوبات الأميركية
Lebanon 24
13-05-2025
|
15:50
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وجّه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل
خليفة
، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد
الشرع
.
وقالت
وكالة الأنباء
البحرينية إن ملك البحرين أعرب في البرقية عن خالص تهانيه للرئيس السوري وللشعب السوري بمناسبة إعلان رئيس
الولايات المتحدة
عن قراره برفع
العقوبات
الاقتصادية عن الجمهورية العربية
السورية
، وذلك استجابة لمساعي
الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود
ولي
العهد
رئيس مجلس الوزراء
في
المملكة العربية السعودية
.
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وأشاد العاهل البحريني بهذا القرار المهم، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو دعم
سوريا
الشقيقة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها الحديث.
وأكد أن هذه المبادرة سيكون لها أثر بالغ في تعزيز جهود الرئيس أحمد الشرع نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتقدم، سائلا الله أن يكلل جهود الرئيس السوري بدوام التوفيق والنجاح.
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