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عربي-دولي

لن نتأثر بـ"الابتزاز النووي"... تحذير من باكستان للهند!

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:50
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أعلنت باكستان، يوم الثلاثاء، أنها لا تزال ملتزمة بالهدنة مع الهند التي تم التوصل إليها بعد أربعة أيام من القتال العنيف الأسبوع الماضي، لكنّها أكدت أنها سترد بحزم على أي عدوان مستقبلي من نيودلهي.
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جاءت تصريحات إسلام أباد ردًا على خطاب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي ألقى يوم الاثنين تحذيرًا لباكستان، قائلاً إن نيودلهي ستستهدف "مخابئ الإرهابيين" عبر الحدود مجددًا إذا تعرضت لتهديدات جديدة، مشددًا على أن الهند لن تتأثر بـ"الابتزاز النووي" كما وصفه.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ترفض تمامًا "التصريحات الاستفزازية والتحريضية" التي أدلى بها مودي.
 
وأضافت في بيان: "في الوقت الذي تبذل فيه الجهود الدولية من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، يمثل هذا البيان تصعيدا خطيرا".

وأردفت: "لا تزال باكستان ملتزمة بالتفاهم الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتتخذ الخطوات اللازمة نحو خفض التصعيد والاستقرار الإقليمي"، مضيفا أن أي عدوان مستقبلي سيُقابل بكل حزم.

وأطلقت الدولتان الجارتان في جنوب آسيا والمسلحتان نوويا صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت المنشآت العسكرية لبعضهما البعض بعد أن قالت الهند إنها ضربت مواقع "البنية التحتية الإرهابية" في باكستان وكشمير الباكستانية يوم الأربعاء ردا على هجوم على سياح هندوس في كشمير الهندية أدى إلى مقتل 26 رجلا.

وقالت باكستان إن جميع الأهداف كانت مدنية ونفت اتهامات الهند بأنها وراء هجوم كشمير.

وقال الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إن القتلى في الهجمات 40 مدنيا و11 من القوات المسلحة.

وذكرت الهند أن 5 عسكريين على الأقل و16 مدنيا قُتلوا.

وكان هذا أسوأ قتال بين البلدين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار يوم السبت، وذلك بعد جهود دبلوماسية وضغوط من الولايات المتحدة.
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