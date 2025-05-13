ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟

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وقال : "سأصدر أمراً برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق. حان وقت تألقها. سنوقف جميع العقوبات. حظاً سعيداً يا سوريا، أظهري لنا شيئاً مميزاً للغاية".وأكد أن قراره جاء بعد مناقشات مع ولي السعودي سلمان، والرئيس ، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة، وتأثيرها المحتمل على الداخل السوري، من حيث تخفيف الأزمة الاقتصادية، وتحسين وضع الليرة، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وبدء عملية إعادة الإعمار.كما يُتوقع أن يُسهم القرار في تعزيز الانفتاح السياسي لسوريا على دول الجوار، وخلق مناخ إقليمي أقل توتراً، في حال ترافقت الخطوة مع تحركات دبلوماسية واقعية.ولكن قد يُضعف ذلك موقف ، الذي ما زال يفرض عقوبات على سوريا، بحسب خبراء يؤكدون أن رفع العقوبات الأميركية، في الوقت ذاته، قد يشجع دولاً أخرى على رفع عقوباتها تدريجياً، ما يعيد إلى الساحة العربية والإقليمية الدولية.يقول الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، لـ"إرم نيوز"، إن "رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعني تحسين القدرات الاقتصادية والاستثمارية في عمليتي التشغيل والتصنيع، حيث ستستفيد من ذلك الشركات والبنوك والجهات، الداخلية والمتعاملون مع الدولة السورية، وكذلك إعادة الإعمار".وتشير تقارير إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تُقدر بما بين 400 إلى 500 مليار دولار مبدئياً، فـ"ذلك يعني تحسين قدرات التشغيل داخل سوريا، وإقبال كثير من الشركات لدخولها الدولة السورية، ولكن لقاء فتح التبادل التجاري بين سوريا والعديد من الدول، وبالتالي إمكانية تحسين، وزيادة القدرات الاقتصادية"، بحسب بدرة.أشار ترامب منذ بداية ولايته الثانية إلى وقف الحروب والانسحاب من الصراعات الخارجية، انطلاقاً من سياسة أميركية جديدة في المنطقة، فاتحاً الباب لاستثمارات أميركية في سوريا، ولعل "برج ترامب"، الذي يريد الرئيس الانتقالي السوري أحمد بناءه في دمشق، والتهدئة مع ، هما من الإغراءات التي سبقت الإعلان عن رفع العقوبات بيوم واحد.وكان جوناثان باس، ناشط أمريكي مؤيد لترامب التقى مع الشرع، في 30 نيسان، قال: "أخبرني الشرع بأنه يريد بناء برج ترامب في دمشق. يريد السلام مع جيرانه. ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل".يقول مصطفى بدرة إنه "من الممكن أن ُيعاد السوريون مرة أخرى إلى الدولة السورية، بعد رفع العقوبات، طبعاً إذا استقر وأتمّ العدل داخل البلاد، وتم اتخاذ القرارات السليمة والسديدة، التي تواكب التطور، مثل حقوق المواطنة والانتخابات، وحقوق الاستثمار لكافة السوريين".بحسب تقارير، فإن النظام السوري الجديد قد يستغل التحسن الاقتصادي لتعزيز قبضته الأمنية دون إصلاحات سياسية، مع عدم ضمان وصول المنافع إلى المناطق التي تسيطر عليها أو المنظمات الإنسانية، وغيرها، لاسيما أن سوريا تعاني من مؤشرات التقسيم أو الفيدرالية في بعض المناطق جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً.والعقوبات الدولية هي تدابير تقييدية تفرضها المنظمات الدولية أو الدول ضد دول أخرى أو جهات غير حكومية أو أفراد يشكل سلوكهم أو سياساتهم انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان أو تهديداً للسلام والأمن العالمي أو الإقليمي.فرضت الأميركية، ودول الاتحاد ، وبريطانيا، وكندا، وسويسرا، وأستراليا، وعدة دول، عقوبات على قطاعات ومؤسسات رئيسة في سوريا، بينما خففت بعض الأطراف، بما فيها أميركا والاتحاد الأوروبي، بعض هذه العقوبات.قبل العام 2011، وخلال الفترة من 1979 وحتى 2011، تعرضت سوريا لعقوبات من أميركا والاتحاد الأوروبي، ضمن 3 فئات، هي: "سوريا دولة راعية للإرهاب" أولاً، و"تطوير أسلحة دمار شامل" ثانياً، وعقوبات متعلقة بتقويض الاستقرار في المنطقة ثالثاً". أما عقوبات بعد العام 2011، ففرضتها الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية ضد النظام السابق، وكان من أبرزها "قانون قيصر" العام 2020، و"قانون مكافحة الكبتاغون". (ارم نيوز)