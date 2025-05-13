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عربي-دولي
بولندا تنفي مشاركتها بقوات في أوكرانيا
Lebanon 24
13-05-2025
|
16:34
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صرح
وزير الدفاع
البولندي
فلاديسلاف
كوسينياك-كاميش ردا على تصريحات المبعوث الأميركي
كيث كيلوغ
بشأن إرسال قوات بولندية للمشاركة في مهمة سلام بأوكرانيا أن
وارسو
لا تخطط لإرسال قواتها.
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وكان المبعوث الأميركي الخاص للرئيس الأميركي لأوكرانيا كيلوغ قد صرح سابقا بأن
الولايات المتحدة
تبحث ضمن تسوية الأزمة
الأوكرانية
نشر قوات من
بريطانيا
وفرنسا وألمانيا وبولندا
غرب نهر
الدنيبر.
وأكد كوسينياك-كاميش: "موقفنا واضح -
بولندا
لا تخطط ولن ترسل جنودا إلى
أوكرانيا
"، مضيفا: "من البداية كنا واضحين بشأن دورنا كمركز للدعم اللوجستي والبنية التحتية لمثل هذه المهمة".
وشدد الوزير البولندي على أن حلفاء بولندا الذين يجتمعون على مختلف المستويات ضمن "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا "يفهمون جيدا الدور الذي يجب أن تلعبه بولندا"، قائلا: "هذا الدور ملحوظ ومقدر من قبل الحلفاء".
وعند سؤاله عما إذا كان مثل هذا التصريح من قبل المسؤول الأميركي قد يشكل ضغطا غير مباشر على بولندا، نفى وزير الدفاع ذلك، قائلا: "لا أنا ولا
وزير الخارجية
رادوسلاف سيكورسكي
ولا آخرون تلقينا أي عروض بهذا الشأن".
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