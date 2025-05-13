بولندا تنفي مشاركتها بقوات في أوكرانيا

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وكان المبعوث الأميركي الخاص للرئيس الأميركي لأوكرانيا كيلوغ قد صرح سابقا بأن تبحث ضمن تسوية الأزمة نشر قوات من وفرنسا وألمانيا وبولندا الدنيبر.وأكد كوسينياك-كاميش: "موقفنا واضح - لا تخطط ولن ترسل جنودا إلى "، مضيفا: "من البداية كنا واضحين بشأن دورنا كمركز للدعم اللوجستي والبنية التحتية لمثل هذه المهمة".وشدد الوزير البولندي على أن حلفاء بولندا الذين يجتمعون على مختلف المستويات ضمن "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا "يفهمون جيدا الدور الذي يجب أن تلعبه بولندا"، قائلا: "هذا الدور ملحوظ ومقدر من قبل الحلفاء".وعند سؤاله عما إذا كان مثل هذا التصريح من قبل المسؤول الأميركي قد يشكل ضغطا غير مباشر على بولندا، نفى وزير الدفاع ذلك، قائلا: "لا أنا ولا ولا آخرون تلقينا أي عروض بهذا الشأن".