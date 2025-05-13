سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

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أفادت هيئة البث باعتراض 3 صواريخ أُطلقت من ، مساء الثلاثاء، اتجاه مناطق عسقلان وغلاف غزة.وأعلنت التابعة لجيش أن دوت في مستوطنات عدة شمالي غلاف القطاع، بينها عسقلان ونير عام وإيفيم وسديروت.من جانبها، أعلنت سرايا ، الجناح العسكري لحركة ، مسؤوليتها عن "إطلاق صواريخ اتجاه مستوطنات غلاف غزة".وفي بيان لها عبر منصة ، قالت السرايا إن "القوة الصاروخية في سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن القصف"، مؤكدة "استهداف مدن أسدود وعسقلان وسديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية".وأضافت: "القصف الصاروخي يأتي ردا على المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل بما فيها الكبرى.ودوت صفارات الإنذار في العديد من المدن الإسرائيلية بما في ذلك القدس ومنطقة الكبرى (وسط)، وضمنها مدن تل أبيب وريشون لتسيون وهرتلسيا واللد، ومدن أخرى، وفق صحيفة .