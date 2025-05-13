Advertisement

عربي-دولي

لقاء إماراتي-فلسطيني رفيع في أبوظبي.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
13-05-2025 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1360011-638827776077072047.png
Doc-P-1360011-638827776077072047.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين.
Advertisement

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد، في مستهل اللقاء، عن تمنياته لحسين الشيخ بالتوفيق والنجاح في مهامه.

وبحث اللقاء، الذي عقد الثلاثاء في أبوظبي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها المختلفة، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين في القطاع.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على المواقف الأخوية والتاريخية لدولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعم تطلعاتهم المشروعة نحو السلام المستدام والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

وأشار إلى "ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في المرحلة الحالية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وبناء استجابة إنسانية مستدامة لتلبية احتياجات المدنيين الذين يعانون أوضاعا مأساوية"، مشددا على أن "دولة الإمارات لن تدخر جهدا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم".

كما أكد أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات، بما يحقق السلام الشامل على أساس "حل الدولتين"، ويسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

وحضر اللقاء خليفة شاهين المرر وزير دولة ولانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.
مواضيع ذات صلة
لقاء بين عون وسلام.. هذا ما تم مناقشته
lebanon 24
14/05/2025 03:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب.. هذا ما سيتم بحثه
lebanon 24
14/05/2025 03:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله زار وزيرة التربية.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
14/05/2025 03:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى أبو الغيط.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
14/05/2025 03:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:09 | 2025-05-13
16:54 | 2025-05-13
16:36 | 2025-05-13
16:34 | 2025-05-13
16:33 | 2025-05-13
16:00 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24