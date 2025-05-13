لقاء إماراتي-فلسطيني رفيع في أبوظبي.. هذا ما تمّ بحثه

Advertisement

وأعرب الشيخ عبدالله بن ، في مستهل اللقاء، عن تمنياته لحسين الشيخ بالتوفيق والنجاح في مهامه.وبحث اللقاء، الذي عقد الثلاثاء في مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها المختلفة، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في وأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين في القطاع.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل ، خلال اللقاء، على المواقف الأخوية والتاريخية لدولة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء ، ودعم تطلعاتهم المشروعة نحو السلام المستدام والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.وأشار إلى "ضرورة تضافر جهود في المرحلة الحالية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وبناء استجابة إنسانية مستدامة لتلبية احتياجات المدنيين الذين يعانون أوضاعا مأساوية"، مشددا على أن " لن تدخر جهدا في مد يد للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم".كما أكد أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات، بما يحقق السلام الشامل على أساس "حل الدولتين"، ويسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.وحضر اللقاء المرر وزير دولة ولانا زكي نسيبة للشؤون السياسية.