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عربي-دولي

زلزال ضرب كريت واليونان بقوّة 6.4 درجات.. هزّات أرضية في لبنان ومصر وفلسطين

Lebanon 24
13-05-2025 | 19:09
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ضرب زلزال اليونان وكريت بقوة 6.4 درجات في وقت متأخر من صباح الأربعاء. وقد شعر سكان لبنان ومصر والأردن وفلسطين بهزّات أرضية جرّاء الزلزال.
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