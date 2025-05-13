زلزال ضرب كريت واليونان بقوّة 6.4 درجات.. وهزّات أرضية في لبنان ومصر وفلسطين

ضرب زلزال وكريت بقوة 6.4 درجات في وقت متأخر من صباح الأربعاء، وقد شعر ومصر والأردن وفلسطين بهزّات أرضية جرّاء الزلزال.

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وقال الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن الزلزال الذي شعر به السكان كان بقوة 6.4 درجات، ووقع على بعد 431 كيلومترا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترا تحت سطح الأرض.



وأكد المعهد أن أجهزة الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجّل حتى الآن أي توابع للهزة الرئيسية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.



وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن زلزالا آخر بقوة 6.1 درجة تم رصده فراي ، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان بعض المدن في المجاورة.



وتُعد منطقة شرق من المناطق النشطة زلزاليا، وتشهد بين الحين والآخر هزات متوسطة إلى قوية، تتفاوت آثارها بين الشعور بها فقط وبين التسبب في أضرار متفاوتة.(وكالات)