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ماكرون: ما يفعله نتنياهو في غزة مخزً

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:36
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في غزة مخزية وإن على الأوروبيين النظر في تشديد العقوبات.
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وأضاف ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع "وما يفعله نتانياهو مخز".

وتابع: "ليس لرئيس الجمهورية أن يقول إنها إبادة بل للمؤرخين".

قال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية ، اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، إن سبعة وخمسين طفلاً توفوا جراء آثار سوء التغذية خلال الحصار المستمر لقطاع غزة.

وذكّر الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مع محطة "تي اف 1" التلفزيونية الفرنسية، بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توّجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفاً ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه".

وندّد بـ"منع الإسرائيليين" دخول "كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان".

كذلك لفت إلى أن مسألة إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة".
 
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