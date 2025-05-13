ماكرون: ما يفعله نتنياهو في غزة مخزً

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قال ، الثلاثاء، إن سياسة نتانياهو، في غزة مخزية وإن على النظر في تشديد .وأضاف ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع "وما يفعله نتانياهو مخز".وتابع: "ليس لرئيس الجمهورية أن يقول إنها إبادة بل للمؤرخين".قال ريك بيبركورن، ممثل ، اليوم الثلاثاء نقلا عن ، إن سبعة وخمسين طفلاً توفوا جراء آثار سوء التغذية خلال الحصار المستمر لقطاع غزة.وذكّر خلال مقابلة مع محطة "تي اف 1" التلفزيونية ، بأنه كان "أحد القلائل الذين توّجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفاً ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه".وندّد بـ"منع الإسرائيليين" دخول "كل المساعدات التي أرسلتها وغيرها من البلدان".كذلك لفت إلى أن مسألة إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين وإسرائيل "مطروحة".