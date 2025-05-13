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عربي-دولي

"مزارع زهور"... أفقر رئيس في العالم يفارق الحياة

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:39
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توفى رئيس أوروغواي الأسبق خوسيه موخيكا، الذي اشتهر بلقب "أفقر رئيس في العالم"، عن عمر 89 عاما.
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وموخيكا مقاتل ماركسي ومزارع زهور، كانت له فلسفته الخاصة وأسلوب حياته البسيط الذي أذهل الناس حول العالم.

وأعلن رئيس أوروغواي الحالى ياماندو أورسي وفاة موخيكا في منشور على منصة "إكس"، حيث وصف موخيكا بأنه "رئيس وناشط ومرشد وقائد".

وكان موخيكا يخضع للعلاج من سرطان المريء منذ ربيع عام 2024، عندما تم تشخيص إصابته بالمرض.

ورغم أن العلاج تركه ضعيفا وغير قادر على تناول الطعام، فإن موخيكا ظهر مرة أخرى على الساحة السياسية في خريف عام 2024، للترويج لائتلافه اليساري في الانتخابات الوطنية التي أوصلت مرشحه المفضل وتلميذه أورسي إلى الرئاسة.

وفي 2024، أعلن طبيبه أن العلاج الإشعاعي نجح في القضاء على الكثير من الورم، لكن في 2025، أعلن طبيب موخيكا أن السرطان في المريء قد عاد وانتشر إلى الكبد.

وقرر موخيكا عدم الخضوع للمزيد من العلاج، بسبب معاناته مرضا مناعيا ذاتيا ومشكلات طبية أخرى.

وقال لمجلة "بوسكيدا" الأسبوعية في مقابلة قال إنها ستكون الأخيرة له: "بصراحة أنا أحتضر. المحارب لديه الحق في الراحة".
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