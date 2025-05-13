تقع في ألمانيا.. دعوة ترامب لزيارة القرية التي هاجر منها أجداده إلى نيويورك

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دعا المستشار الألماني الجديد، ميرتس، رسميا الرئيس الأميركي لزيارة ولاية راينلاند-بالاتينات غرب ، حيث تعود جذور عائلة إلى هناك، مؤكداً أنه سيلتقي به قريباً في لمناقشة عدد من الدولية.وقال ميرتس، مساء أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر اقتصادي نظمه " " في ، إنه "دعا لزيارة باد دوركهايم، مسقط رأس أجداده"، مضيفا: "سأرافقه شخصيا في هذه الزيارة".وأشار إلى أن هذه الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع ترامب الأسبوع الماضي، بعد يومين فقط من توليه منصب المستشار، واستمر قرابة 30 دقيقة. ولم يصدر تعليق علني من ترامب بشأن الدعوة حتى الآن.أصول ألمانيةوتعود أصول عائلة ترامب إلى قرية كالشتات الواقعة ضمن منطقة باد دوركهايم، وهي معروفة بزراعة العنب على طريق النبيذ الألماني. وكان أجداد ترامب قد هاجروا من هناك إلى في أواخر القرن التاسع عشر.ويعرف ميرتس هذه المنطقة جيداً، حيث خدم هناك خلال فترة التجنيد العسكري في سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يضفي على الدعوة بُعداً شخصياً وتاريخياً.(سكاي نيوز)