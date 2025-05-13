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عربي-دولي
تقع في ألمانيا.. دعوة ترامب لزيارة القرية التي هاجر منها أجداده إلى نيويورك
Lebanon 24
13-05-2025
|
23:49
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دعا المستشار الألماني الجديد،
فريدريش
ميرتس، رسميا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لزيارة ولاية راينلاند-بالاتينات غرب
ألمانيا
، حيث تعود جذور عائلة
ترامب
إلى هناك، مؤكداً أنه سيلتقي به قريباً في
واشنطن
لمناقشة عدد من
القضايا
الدولية.
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وقال ميرتس، مساء أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر اقتصادي نظمه "
الاتحاد الديمقراطي المسيحي
" في
برلين
، إنه "دعا
الرئيس ترامب
لزيارة باد دوركهايم، مسقط رأس أجداده"، مضيفا: "سأرافقه شخصيا في هذه الزيارة".
وأشار إلى أن هذه الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه مع ترامب الأسبوع الماضي، بعد يومين فقط من توليه منصب المستشار، واستمر قرابة 30 دقيقة. ولم يصدر تعليق علني من ترامب بشأن الدعوة حتى الآن.
أصول ألمانية
وتعود أصول عائلة ترامب إلى قرية كالشتات الواقعة ضمن منطقة باد دوركهايم، وهي
قرية صغيرة
معروفة بزراعة العنب على طريق النبيذ الألماني. وكان أجداد ترامب قد هاجروا من هناك إلى
نيويورك
في أواخر القرن التاسع عشر.
ويعرف ميرتس هذه المنطقة جيداً، حيث خدم هناك خلال فترة التجنيد العسكري في سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يضفي على الدعوة بُعداً شخصياً وتاريخياً.(سكاي نيوز)
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