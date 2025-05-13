Advertisement

عربي-دولي

استهدفت قائد "القسام" شقيق يحيى السنوار.. غارة اسرائيلية تحت مستشفى في خان يونس

Lebanon 24
13-05-2025 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1360071-638828025600066268.jpg
Doc-P-1360071-638828025600066268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف 3 مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية استهدفت رئيس الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) محمد السنوار، بغارة جوية على مخبأ تحت مستشفى في خان يونس جنوب قطاع غزة.
Advertisement

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى وجود السنوار في المخبأ، مضيفاً أن العملية سارت بسرعة.
غير أنه أردف أن نتائج الغارة لا تزال غير واضحة، وأن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان قادة عسكريون آخرون كبار في حماس موجودين في المخبأ مع السنوار.

فيما أكد عدم وجود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود السنوار في المخبأ مع الرهائن الإسرائيليين. وقال: "لو كان هناك أدنى خطر لإصابة الرهائن لما قمنا بشن الضربة".

كذلك صرح المسؤولون الإسرائيليون أنهم لم يبلغوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقاً بسبب الوقت القصير بين تلقي المعلومات الاستخباراتية الأولية والحاجة الملحة لتنفيذ الضربة.
وحسب "أكسيوس"، إذا تأكدت وفاة محمد السنوار، فإنها ستشكل ضربة قوية أخرى لحماس، إذ أصبح قائداً للجناح العسكري للحركة بعد أن اغتالت إسرائيل شقيقه يحيى السنوار وسلفه محمد الضيف. وكان الثلاثة العقل المدبر لهجمات 7 تشرين الاول 2023.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نفذ ضربة على عناصر من حماس في منشأة قيادة وتحكم تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.

فيما قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، وأصيب 40 آخرون، وفق وزارة الصحة في غزة.

أتى ذلك بينما توجه بوقت سابق الثلاثاء وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس تفضي إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين.

كما جاء بعدما كشف مسؤولان من حماس أن المحادثات ما زالت جارية مع واشنطن في الدوحة، وأشارا إلى إحراز "تقدم".
مواضيع ذات صلة
شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
14/05/2025 09:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 09:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف خياماً تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 09:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف منزلا وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 09:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:56 | 2025-05-14
02:20 | 2025-05-14
02:18 | 2025-05-14
02:16 | 2025-05-14
02:13 | 2025-05-14
02:01 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24