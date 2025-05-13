استهدفت قائد "القسام" شقيق يحيى السنوار.. غارة اسرائيلية تحت مستشفى في خان يونس



Advertisement

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى وجود السنوار في المخبأ، مضيفاً أن العملية سارت بسرعة. كشف 3 مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء، أن القوات استهدفت رئيس الجناح العسكري لحركة (كتائب القسام) محمد ، بغارة جوية على مخبأ تحت مستشفى في جنوب .وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى وجود السنوار في المخبأ، مضيفاً أن العملية سارت بسرعة.

غير أنه أردف أن نتائج الغارة لا تزال غير واضحة، وأن الجيش يتحقق مما إذا كان قادة عسكريون آخرون كبار في حماس موجودين في المخبأ مع السنوار.



فيما أكد عدم وجود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود السنوار في المخبأ مع الرهائن الإسرائيليين. وقال: "لو كان هناك أدنى خطر لإصابة الرهائن لما قمنا بشن الضربة".



كذلك صرح المسؤولون الإسرائيليون أنهم لم يبلغوا مسبقاً بسبب الوقت بين تلقي المعلومات الاستخباراتية الأولية والحاجة الملحة لتنفيذ الضربة.

وحسب "أكسيوس"، إذا تأكدت وفاة محمد السنوار، فإنها ستشكل ضربة قوية أخرى لحماس، إذ أصبح قائداً للجناح العسكري للحركة بعد أن اغتالت شقيقه وسلفه . وكان الثلاثة العقل المدبر لهجمات 7 تشرين الاول 2023.



، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه نفذ ضربة على عناصر من حماس في منشأة قيادة وتحكم تحت الأرض أسفل المستشفى في خان يونس.



فيما قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، وأصيب 40 آخرون، وفق .



أتى ذلك بينما توجه بوقت سابق الثلاثاء وفد إسرائيلي إلى لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس تفضي إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين.



كما جاء بعدما كشف مسؤولان من حماس أن المحادثات ما زالت جارية مع في الدوحة، وأشارا إلى إحراز "تقدم".