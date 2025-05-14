إيطاليا.. إستقبال 14 طفلاً من قطاع غزة للعلاج

أعلنت السلطات الإيطالية
استقبال 14 طفلاً فلسطينياً من قطاع غزة
مع مرافقيهم للعلاج في مستشفياتها.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أن عملية الإجلاء يتم تنسيقها من قبل إدارة الحماية
المدنية بمساهمة من منظمة الصحة العالمية
، وآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي
، ووزارتي الخارجية والصحة.
وغادرت طائرتان إلى إسرائيل
لتأمين عملية الإجلاء، بحسب ما ذكر نفس المصدر.
يحذّر خبراء من أنّ واحداً من كل 5 من سكان غزة
يواجه خطر المجاعة، بينما يواجه القطاع بأكمله مستوى خطيراً من المجاعة يُتوقّع أن يزداد سوءاً خلال الأشهر المقبلة، بحسب الهيئة العالمية الرائدة في تقييم أزمات الغذاء.
وقال رئيس الحماية المدنية فابيو سيشيليانو، إن "الأطفال سيصلون إلى إيطاليا
مساء عبر مطارين مختلفين، ومن هناك إلى مستشفيات مختلفة في 7 أقاليم، ما يمثل التزاماً لوجستياً معقداً".
ومنذ بداية الصراع استقبلت إيطاليا 350 شخصاً من قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي
، ما أدى إلى نقص شديد في الغذاء والخدمات بجانب الدمار الهائل.
ووجه رئيس كتلة "حركة خمس نجوم" المعارضة
في البرلمان
فرانشيسكو سيلفستري اليوم انتقادات للحكومة اليمينية التي تقودها جورجا ميلوني، بسبب موقفها من حرب غزة.
وقال سيلفستري في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز
24" الإخبارية: "من المخجل أن حكومة ميلوني لا تنطق بكلمة واحدة في هذا الشأن".
وتابع: "ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة لارتكاب إبادة جماعية، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
لمحو فلسطين
".
أشار سيلفستري إلى أن الحكومة، "ليست لديها الشجاعة لإدانة مجرم حرب أباد أكثر من 50 ألف إنسان"، فضلاً عن أنه "يمنع المساعدات الغذائية عن المدنيين".
وخلص البرلماني المعارض إلى القول، إن الأمر يتعلق بـ"رسالة مروعة ترسل عن قيم الغرب".