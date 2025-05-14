بعد تأجيل لقاء في روما.. إيران تجتمع بالقوى الأوروبية

في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية وإيران إلى تحديد موقفهما قبل الجولة الخامسة المتوقعة من المفاوضات الأميركية قريبا، كشف مصدران أوروبيان وآخر إيراني، أن الجانب سيجري محادثات في إسطنبول يوم الجمعة مع الأطراف الأوروبية حول الملف .

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فبحسب دبلوماسيين، قد تفعل الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) آلية إعادة فرض بحلول أغسطس آب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.



يأتي هذا اللقاء بعد تأجيل جولة سابقة كان من المقرر انعقادها في الثاني من مايو في روما، "بسبب تردد وفرنسا وألمانيا في البداية على خلفية مخاوف من أن تؤدي هذه المحادثات إلى مسار مواز وتؤثر سلباً على المفاوضات الأميركية الإيرانية، والتي تقول إنها تهدف إلى منع من تطوير أسلحة نووية"، وفق .



لكن دبلوماسيين قالوا إن هذه الدول اختارت المضي قدما فيها لأن من مصلحتها في نهاية المطاف الحفاظ على الحوار مع ، وإعادة تأكيد تصورها لمعايير اتفاق نووي جديد.

"خيارات مفتوحة"

كما تحرص إجراء المحادثات لإبقاء خياراتها مفتوحة، وتقييم مواقف القوى الأوروبية بشأن إعادة فرض عقوبات ، وهو ما حذرها منه عباس عراقجي، يوم الاثنين الماضي، إذ كتب عراقجي حينها في مقال بمجلة "لو بوان" قائلاً: "أوضحت إيران موقفها، حذّرنا رسمياً جميع الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة في ، من أن إساءة استخدام آلية معاودة فرض العقوبات ستكون لها عواقب، ليس فقط إنهاء دور في الاتفاق، وإنما أيضاً تصعيد التوتر".



وكانت العلاقات بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران تدهورت العام الماضي على الرغم من الاجتماعات المتقطعة، وذلك على خلفية فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية واحتجازها مواطنين أجانب، ودعمها في حربها ضد .

يذكر أنه بموجب قرار الأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم في 2015، يمكن للقوى الأوروبية الثلاث إعادة فرض عقوبات أممية على طهران قبل 18 تشرين الاول المقبل.



ولا تشارك القوى الأوروبية في المفاوضات الأميركية الإيرانية الحالية التي اختتمت جولتها الرابعة في سلطنة عمان يوم الأحد الماضي.



لكن القوى الثلاث سعت إلى التنسيق الوثيق مع واشنطن لتحديد ما إذا كان ينبغي استخدام آلية إعادة فرض العقوبات لزيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، ومتى يمكن فعل ذلك.