غزة... عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على القطاع

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قتل 51 فلسطينيا وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من منذ ليل الثلاثاء.وذكرت والمعلومات (وفا)، أن من بين القتلى 45 في شمال القطاع وحده.وأوضحت أن القوات شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية استهدفت منازل فلسطينيين في مخيم وجباليا البلد شمالي القطاع، مما أدى إلى مقتل 45 منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.وأضافت أنه جرى نقل جثامين القتلى والمصابين إلى مستشفيي العودة والإندونيسي، مشيرة إلى أن عددا من الجثامين ما زالت تحت أنقاض المنازل المستهدفة.وفي الجنوب، قتل فلسطيني وزوجته وطفلتاهما في قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، بمنطقة المواصي غربي مدينة .كما قتل عدد من من جراء استهداف الجيش منزلا في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس، بجنوب القطاع.