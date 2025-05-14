Advertisement

عربي-دولي

غزة... عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على القطاع

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1360101-638828090635445722.jpg
Doc-P-1360101-638828090635445722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل 51 فلسطينيا وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ليل الثلاثاء.
Advertisement

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن من بين القتلى 45 في شمال القطاع وحده.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية استهدفت منازل فلسطينيين في مخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، مما أدى إلى مقتل 45 منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.


وأضافت أنه جرى نقل جثامين القتلى والمصابين إلى مستشفيي العودة والإندونيسي، مشيرة إلى أن عددا من الجثامين ما زالت تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

وفي الجنوب، قتل فلسطيني وزوجته وطفلتاهما في قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما قتل عدد من الفلسطينيين من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس، بجنوب القطاع.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان جراء قصف إسرائيلي على "بيت حانون" شمالي قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 09:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 09:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
9 شهداء إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 09:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2025 09:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:56 | 2025-05-14
02:20 | 2025-05-14
02:18 | 2025-05-14
02:16 | 2025-05-14
02:13 | 2025-05-14
02:01 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24