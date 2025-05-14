ملفات مهمة في القمة الخليجية الأميركية.. من الامن الى غزة والاقتصاد



Advertisement

إذ ستتناول ملفات عدة، أبرزها الوضع الإقليمي الأمني والسياسي. تبحث الأميركية، وهي الخامسة بين ومجلس التعاون ، اليوم الأربعاء، في ملفات مهمة، في ظل الظروف والمتغيرات في المنطقة.إذ ستتناول ملفات عدة، أبرزها الوضع الإقليمي الأمني والسياسي.

كما ستبحث القمة التي تعقد في للمؤتمرات، الحرب على غزة، والتهدئة، وإدخال المساعدات إلى غزة، مع إمكانية طرح آلية جديدة لإدخال المعونات إلى القطاع الفلسطيني.



كذلك ستناقش الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى المفاوضات الأميركية النووية، وتفاصيل ما جرى بين الجانبين، فضلا عن سبل إحلال السلام في المنطقة.



4 قمم سابقة

وكان وجه دعوات إلى قادة لحضور القمة بين دول والولايات المتحدة، حيث استضافت أربع قمم سابقة.



إذ عقدت الأولى في بتاريخ ايار 2015. أما الثانية فعقدت في نيسان عام 2016، في حين كانت الثالثة في ايار 2017 في العاصمة ، بمشاركة خلال ولايته الأولى.