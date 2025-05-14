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عربي-دولي

ملفات مهمة في القمة الخليجية الأميركية.. من الامن الى غزة والاقتصاد

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:50
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تبحث القمة الخليجية الأميركية، وهي الخامسة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، في الرياض ملفات مهمة، في ظل الظروف والمتغيرات في المنطقة.
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إذ ستتناول ملفات عدة، أبرزها الوضع الإقليمي الأمني والسياسي.
كما ستبحث القمة التي تعقد في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات، الحرب الإسرائيلية على غزة، والتهدئة، وإدخال المساعدات إلى غزة، مع إمكانية طرح آلية جديدة لإدخال المعونات إلى القطاع الفلسطيني.

كذلك ستناقش الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى المفاوضات الأميركية النووية، وتفاصيل ما جرى بين الجانبين، فضلا عن سبل إحلال السلام في المنطقة.

4 قمم سابقة
وكان الملك سلمان وجه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، حيث استضافت السعودية أربع قمم سابقة.

إذ عقدت الأولى في كامب ديفيد بتاريخ ايار 2015. أما الثانية فعقدت في نيسان عام 2016، في حين كانت الثالثة في ايار 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى.
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