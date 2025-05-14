صاروخ حوثي أطلق من اليمن.. ولجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه

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أعلن الجيش اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن، وتسبب في إطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة .وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء "بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في ، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، وفق ما أفادت فرانس برس.