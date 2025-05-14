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صاروخ حوثي أطلق من اليمن.. ولجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه

Lebanon 24
14-05-2025 | 01:53
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن، وتسبب في إطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل.
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وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء "بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، وفق ما أفادت فرانس برس.
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