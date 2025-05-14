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إقتصاد
تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن تدخل حيز التنفيذ
Lebanon 24
14-05-2025
|
02:01
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دخل اتفاق بين
الصين
والولايات المتحدة يرفع جزءا من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة بين البلدين، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، ما يشكل هدنة في الحرب التجارية بين
واشنطن
وبكين التي هزت الاقتصاد العالمي.
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وأعلنت واشنطن وبكين، الاثنين، خفضا كبيرا جدا في هذه الرسوم الجمركية المتبادلة إثر محادثات جرت نهاية الأسبوع الماضي في
جنيف
.
وفي إطار هذه الحرب بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها
الولايات المتحدة
على وارداتها من الصين 145%، بينما بلغت الرسوم الجمركية
الصينية على
الواردات الأميركية 125%. لكنّ البلدين اتّفقا أخيرا على خفض هذه النسب إلى 30% و10% على التوالي.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في مقابلة بثّتها
شبكة فوكس نيوز
مساء الثلاثاء قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما البعض أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى "إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين".
وأضاف: "آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام" في الاتفاق.
وفي هذا الصدد قال
ترامب
"كما تعلمون، قبل سنوات عديدة فتحنا أبواب الولايات المتّحدة على التجارة، والآن آن الأوان للصين لأن تنفتح".
ونوّه الملياردير
الجمهوري
في المقابلة بتمكّنه من التوصل إلى "اتفاق" مع الصين، مؤكّدا أنّ "العلاقات معها جيّدة للغاية".
وأضاف "لطالما كانت علاقتي جيّدة بالرئيس شي (جينبينغ)، وبطبيعة الحال انقطعت بسبب
كوفيد
". وأضاف "عدا ذلك، كانت لدي دائما علاقة رائعة (مع الرئيس الصيني)، وأكنّ الكثير من الاحترام له، وسنرى كيف ستسير الأمور".
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