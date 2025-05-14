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عربي-دولي

الكويت: تحرك السعودية في سوريا يؤكد موقعها القيادي

Lebanon 24
14-05-2025 | 02:16
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تعليقا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض أمس رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، أهمية هذا القرار.
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وقال في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الأربعاء، إن رفع أميركا للعقوبات عن سوريا خطوة لرفع المعاناة الاقتصادية
كما شدد على أن "التحرك السعودي في سوريا يؤكد موقع المملكة القيادي عربياً ودوليا"

أما عن القمة الخليجية الأميركية، فأشار إلى أنها " محطة مهمة في مسار العمل الخليجي"

كما أعرب عن أمله في أن تسفر القمة التي تعقد في الرياض عن نتائج مفيدة لشعوب المنطقة.

وكان ترامب أعلن أمس الثلاثاء خلال منتدى الاعمال السعودي الأميري في الرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
 
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