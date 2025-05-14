الكويت: تحرك السعودية في سوريا يؤكد موقعها القيادي

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وقال في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الأربعاء، إن رفع أميركا للعقوبات عن سوريا خطوة لرفع المعاناة الاقتصادية تعليقا على إعلان الرئيس الأميركي من أمس رفع الأميركية عن ، أكد عبدالله علي اليحيا، أهمية هذا القرار.وقال في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الأربعاء، إن رفع أميركا للعقوبات عن سوريا خطوة لرفع المعاناة الاقتصادية

كما شدد على أن "التحرك السعودي في سوريا يؤكد موقع القيادي عربياً ودوليا"



أما عن الأميركية، فأشار إلى أنها " محطة مهمة في مسار العمل "



كما أعرب عن أمله في أن تسفر القمة التي تعقد في الرياض عن نتائج مفيدة لشعوب المنطقة.



وكان أعلن أمس الثلاثاء خلال منتدى الاعمال السعودي الأميري في الرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة الأمر مع ولي السعودي، .