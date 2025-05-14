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عربي-دولي

بعد القصف الإسرائيلي.. إعلام حوثي يعلن جاهزية مطار صنعاء للعمل

Lebanon 24
14-05-2025 | 02:20
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أعلنت مصادر إعلامية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، استكمال أعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي وعودته إلى الخدمة، بعد أسبوع من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي أخرجته عن العمل بشكل كامل.
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ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مدير المطار خالد الشايف، قوله إن الفرق الفنية أنهت إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمدرج المطار من جراء القصف، مؤكدا جاهزية المطار لاستقبال الرحلات اعتبارا من الأربعاء.
وقبل نحو أسبوع، شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مطار صنعاء، مما أدى إلى تعطله كليا وتعليق كافة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.
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