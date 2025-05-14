بعد القصف الإسرائيلي.. إعلام حوثي يعلن جاهزية مطار صنعاء للعمل

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أعلنت مصادر إعلامية تابعة لجماعة ، الأربعاء، استكمال أعمال إعادة تأهيل وعودته إلى الخدمة، بعد أسبوع من الجوية العنيفة التي أخرجته عن العمل بشكل كامل.ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مدير ، قوله إن الفرق الفنية أنهت إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمدرج المطار من جراء القصف، مؤكدا جاهزية المطار لاستقبال الرحلات اعتبارا من الأربعاء.