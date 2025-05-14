24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد القصف الإسرائيلي.. إعلام حوثي يعلن جاهزية مطار صنعاء للعمل
Lebanon 24
14-05-2025
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مصادر إعلامية تابعة لجماعة
الحوثي
اليمنية
، الأربعاء، استكمال أعمال إعادة تأهيل
مطار صنعاء الدولي
وعودته إلى الخدمة، بعد أسبوع من
الغارات
الجوية
الإسرائيلية
العنيفة التي أخرجته عن العمل بشكل كامل.
Advertisement
ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مدير
المطار
خالد الشايف
، قوله إن الفرق الفنية أنهت إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمدرج المطار من جراء القصف، مؤكدا جاهزية المطار لاستقبال الرحلات اعتبارا من الأربعاء.
وقبل نحو أسبوع، شن
طيران الجيش
الإسرائيلي
غارات مكثفة على
مطار صنعاء
، مما أدى إلى تعطله كليا وتعليق كافة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.
مواضيع ذات صلة
إعلام حوثي: القصف الأميركي على مديرية بني الحارث في صنعاء يقتل 8 أشخاص
Lebanon 24
إعلام حوثي: القصف الأميركي على مديرية بني الحارث في صنعاء يقتل 8 أشخاص
14/05/2025 12:34:58
14/05/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام حوثي: 6 قتلى و20 جريحاً جرّاء القصف الأميركي على بني مطر غربي صنعاء
Lebanon 24
إعلام حوثي: 6 قتلى و20 جريحاً جرّاء القصف الأميركي على بني مطر غربي صنعاء
14/05/2025 12:34:58
14/05/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: القصف الأميركي استهدف بـ3 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء
Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: القصف الأميركي استهدف بـ3 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء
14/05/2025 12:34:58
14/05/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: قتيلان و11 جريحا حصيلة القصف الأميركي الأخير على صنعاء
Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: قتيلان و11 جريحا حصيلة القصف الأميركي الأخير على صنعاء
14/05/2025 12:34:58
14/05/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان
Lebanon 24
من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان
05:15 | 2025-05-14
14/05/2025 05:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زلزال اليونان... خبير جيولوجيّ يكشف ما ستشهده المنطقة في الأيّام المُقبلة
Lebanon 24
بعد زلزال اليونان... خبير جيولوجيّ يكشف ما ستشهده المنطقة في الأيّام المُقبلة
05:25 | 2025-05-14
14/05/2025 05:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ
Lebanon 24
بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ
05:17 | 2025-05-14
14/05/2025 05:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض
Lebanon 24
بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض
04:30 | 2025-05-14
14/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
Lebanon 24
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
04:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
Lebanon 24
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
10:24 | 2025-05-13
13/05/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
08:30 | 2025-05-13
13/05/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
16:00 | 2025-05-13
13/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. هكذا أبهرت نانسي عجرم جمهورها بعيد ميلادها
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. هكذا أبهرت نانسي عجرم جمهورها بعيد ميلادها
12:20 | 2025-05-13
13/05/2025 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:15 | 2025-05-14
من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان
05:25 | 2025-05-14
بعد زلزال اليونان... خبير جيولوجيّ يكشف ما ستشهده المنطقة في الأيّام المُقبلة
05:17 | 2025-05-14
بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ
04:30 | 2025-05-14
بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض
04:27 | 2025-05-14
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
04:22 | 2025-05-14
بن سلمان: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24