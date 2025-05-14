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عربي-دولي

بين حطام حاملة طائرات أميركية.. العثور على جثة انتحاري

Lebanon 24
14-05-2025 | 02:13
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تمكن طيار ياباني واحد من تنفيذ هجوم انتحاري فريد استهدف حاملة الطائرات الأمريكية " إنتربرايز"، صباح يوم 14 أيار 1945 بالقرب من جزر "ريوكيو" اليابانية.
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نفذ الهجوم طيار ياباني برتبة ملازم يدعى "شونسوكي تومياسو"، كان انطلق مع مجموعة جوية تتكون من 14 طائرة في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالأسطول الأميركي في الأشهر الأخيرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

كانت حاملة الطائرات الأمريكية "إنتربرايز" التي تعد من أبرز القطع البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، قد عادت لتوها من عملية إصلاح بعد أن تعرضت في وقت سابق لغارة انتحارية، وكانت مستعدة لمواجهة أي هجوم جوي. ومع ذلك ما حصل لاحقا كان مفاجأة لطاقمها.

الأسطول البحري الإمبراطوري الياباني كان لجأ إلى الهجمات الانتحارية "كاميكاز" والتي تعني "الرياح الإلهية"، كاستراتيجية أخيرة بعد أن لحقت به سلسلة من الهزائم وفقد معظم حاملات طائراته وطائرات أسطوله الجوي في المعارك حول مياه الفلبين عام 1944.
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