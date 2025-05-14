24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بين حطام حاملة طائرات أميركية.. العثور على جثة انتحاري
Lebanon 24
14-05-2025
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن طيار ياباني واحد من تنفيذ هجوم انتحاري فريد استهدف حاملة الطائرات
الأمريكية
" إنتربرايز"، صباح يوم 14 أيار 1945 بالقرب من جزر "ريوكيو"
اليابانية
.
Advertisement
نفذ الهجوم طيار ياباني برتبة ملازم يدعى "شونسوكي تومياسو"، كان انطلق مع مجموعة جوية تتكون من 14 طائرة في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالأسطول الأميركي في الأشهر الأخيرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
كانت حاملة الطائرات الأمريكية "إنتربرايز" التي تعد من أبرز القطع
البحرية الأمريكية
في الحرب العالمية الثانية، قد عادت لتوها من عملية إصلاح بعد أن تعرضت في وقت سابق لغارة انتحارية، وكانت مستعدة لمواجهة أي هجوم جوي. ومع ذلك ما حصل لاحقا كان مفاجأة لطاقمها.
الأسطول البحري
الإمبراطوري الياباني كان لجأ إلى الهجمات الانتحارية "كاميكاز" والتي تعني "الرياح الإلهية"، كاستراتيجية أخيرة بعد أن لحقت به سلسلة من الهزائم وفقد معظم حاملات طائراته وطائرات أسطوله الجوي في المعارك حول مياه الفلبين عام 1944.
مواضيع ذات صلة
سقوط طائرة إف 18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر
Lebanon 24
سقوط طائرة إف 18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر
14/05/2025 12:35:11
14/05/2025 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية وقطعا حربية في البحر الأحمر (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية وقطعا حربية في البحر الأحمر (سكاي نيوز)
14/05/2025 12:35:11
14/05/2025 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط (فيديو)
Lebanon 24
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط (فيديو)
14/05/2025 12:35:11
14/05/2025 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون عن "اشتباكات" مع حاملة طائرات أميركية 3 مرات في البحر الأحمر
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون عن "اشتباكات" مع حاملة طائرات أميركية 3 مرات في البحر الأحمر
14/05/2025 12:35:11
14/05/2025 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان
Lebanon 24
من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان
05:15 | 2025-05-14
14/05/2025 05:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زلزال اليونان... خبير جيولوجيّ يكشف ما ستشهده المنطقة في الأيّام المُقبلة
Lebanon 24
بعد زلزال اليونان... خبير جيولوجيّ يكشف ما ستشهده المنطقة في الأيّام المُقبلة
05:25 | 2025-05-14
14/05/2025 05:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ
Lebanon 24
بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ
05:17 | 2025-05-14
14/05/2025 05:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض
Lebanon 24
بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض
04:30 | 2025-05-14
14/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
Lebanon 24
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
04:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
Lebanon 24
عروس 2025.. مَن هي الأميرة عائشة؟
10:24 | 2025-05-13
13/05/2025 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
Lebanon 24
نيكول سابا عن زوجها يوسف الخال: خذلوه
08:30 | 2025-05-13
13/05/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
16:00 | 2025-05-13
13/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. هكذا أبهرت نانسي عجرم جمهورها بعيد ميلادها
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. هكذا أبهرت نانسي عجرم جمهورها بعيد ميلادها
12:20 | 2025-05-13
13/05/2025 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:15 | 2025-05-14
من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان
05:25 | 2025-05-14
بعد زلزال اليونان... خبير جيولوجيّ يكشف ما ستشهده المنطقة في الأيّام المُقبلة
05:17 | 2025-05-14
بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ
04:30 | 2025-05-14
بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض
04:27 | 2025-05-14
ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"
04:22 | 2025-05-14
بن سلمان: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 12:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24