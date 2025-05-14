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عربي-دولي

من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:15
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افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تبحث ملفات إقليمية بارزة، وتضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
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وقال ولي العهد السعودي خلال كلمة الافتتاح إن القمة الخليجية الأميركية تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة.

وأضاف "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية".

وقال: "ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المنطقة ونشجع على الحوار بين الأطراف اليمنية، ونشدد على وحدة الأراضي السورية ووقف النار بالسودان".

وفي حين أكد بن سلمان وقوف بلاده مع استقرار لبنان، شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية داعماً الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار.

وأشاد بقرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا؟
 
 
من جانبه، قال ترامب إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلقت فوضى في المنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسه أذرع إيران في المنطقة.

وشدد على أنه لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة "حزب الله"، مشيراً إلى أنه يمكن للرئيس جوزاف عون بناء دولة بعيداً من "حزب الله".

وقال ترامب إنّ "دول الخليج هي في مقدمة الدول المستقرة والمزدهرة"، مشيراً إلى أن "كل العالم يراقب الفرص المتاحة في دول الخليج".

وبشأن إيران، قال ترامب إنه "لا يمكن لطهران الحصول على سلاح نوويّ"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تريد إبرام اتفاق مع إيران لكن على الأخيرة التوقف عن دعم الإرهاب".
 
 
 
 
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