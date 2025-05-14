من القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.. هذا ما قيل عن لبنان

افتتح ولي السعودي الأمير محمد سلمان القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة ، والتي تبحث ملفات إقليمية بارزة، وتضم الرئيس الأميركي ورؤساء دول مجلس التعاون ، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

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وقال ولي العهد السعودي خلال كلمة الافتتاح إن القمة الخليجية الأميركية تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة.



وأضاف "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية ".



وقال: "ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المنطقة ونشجع على الحوار بين الأطراف ، ونشدد على وحدة الأراضي ووقف النار بالسودان".



وفي حين أكد بن سلمان وقوف بلاده مع استقرار ، شدد على ضرورة حصر السلاح بيد داعماً الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار.



وأشاد بقرار الرئيس الأميركي رفع عن ؟ وقال ولي العهد السعودي خلال كلمة الافتتاح إن القمة الخليجية الأميركية تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة.وأضاف "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية ".وقال: "ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المنطقة ونشجع على الحوار بين الأطراف ، ونشدد على وحدة الأراضي ووقف النار بالسودان".وفي حين أكد بن سلمان وقوف بلاده مع استقرار ، شدد على ضرورة حصر السلاح بيد داعماً الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار.وأشاد بقرار الرئيس الأميركي رفع عن ؟

من جانبه، قال إن السابق خلقت فوضى في المنطقة من خلال سماحها الذي مارسه أذرع في المنطقة.



وشدد على أنه لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة " "، مشيراً إلى أنه يمكن للرئيس جوزاف عون بناء دولة بعيداً من "حزب الله".



وقال ترامب إنّ "دول هي في مقدمة الدول المستقرة والمزدهرة"، مشيراً إلى أن "كل العالم يراقب الفرص المتاحة في دول الخليج".



وبشأن إيران، قال ترامب إنه "لا يمكن لطهران الحصول على سلاح نوويّ"، مشيراً إلى أن "تريد إبرام اتفاق مع إيران لكن على الأخيرة التوقف عن دعم الإرهاب".

