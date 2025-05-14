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عربي-دولي

استعدادا لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:35
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قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم حج لعام 1446هجرية.
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وتتضمن العملية فك الأجزاء السفلية وفصل الأركان ورفع الكسوة وتثبيتها على ارتفاع 3 أمتار، ثم تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى أماكنها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي هذا الإجراء السنوي في سياق المحافظة على سلامة الكسوة وحمايتها من التلامس أو التلف، خاصة خلال كثافة الطواف والاقتراب الشديد من الكعبة في موسم الحج.

وتمت عملية الرفع بمشاركة فرق متخصصة، ووفق إجراءات دقيقة تراعي قدسية المكان وأعلى معايير السلامة والاحترافية.

ويغطى الجزء المرفوع بقطعة قماش قطنية بيضاء بعرض مترين من جميع الجهات، وهي عادة متبعة سنويا، تعكس التنظيم الدقيق والاستعدادات المتكاملة لاستقبال الحجاج.(سكاي نيوز)
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