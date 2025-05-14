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عربي-دولي
بالصور: ترامب التقى الشرع في الرياض
Lebanon 24
14-05-2025
|
04:30
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التقى ولي
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، بالرئيس السوري أحمد
الشرع
في
الرياض
.
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وأظهرت صور نشرتها وكالة واس اللقاء الذي تم بينهم في الرياض، قبل بدء القمة الخليجية الأميركية.
كما أفادت واس بأن الرئيس
التركي
،
رجب طيب أردوغان
شارك في اللقاء هاتفيًا.
ويُعد الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة خليجية أميركية، تحولا كبيرا في الأحداث بالنسبة لسوريا، التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد أكثر من 50 عاما من حكم عائلة
الأسد
.
وخرج المواطنون في أنحاء
سوريا
إلى الشوارع حيث أطلقوا الألعاب النارية ليل الثلاثاء، احتفالا بقرار
ترامب
رفع
العقوبات
عن البلاد.
وقال ترامب، أمس الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في العاصمة
السعودية
، إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
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