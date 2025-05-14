قادة مجلس التعاون يتوافدون الى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية

بدأ قادة دول وممثلوهم إلى للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية، بعد يوم حافل في العاصمة ، زخر بالمباحثات وتوقيع الاتفاقيات بين ولي السعودي والرئيس الأميركي .

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فقد وصل أمير الشيخ الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ ، وولي عهد أبو ظبي خالد بن زايد، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس الوزراء العُماني أسعد بن طارق آل سعيد إلى الرياض للمشاركة بالقمة.



حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي قادة وممثلي دول (السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان)، على أن يتوجّه لاحقا إلى قطر، المحطة الثانية في جولته الخارجية الرسمية الأولى.



وكان وجه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.

ويرتبط مجلس التعاون بعلاقات وثيقة تجارية واستثمارية مع ، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024.فيما من المنتظر أن تناقش القمة ملفات عدة، أبرزها الوضع الإقليمي الأمني والسياسي، إضافة إلى الوضع الاقتصادي بالمنطقة والعالم.