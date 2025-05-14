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عربي-دولي

بن سلمان: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

Lebanon 24
14-05-2025 | 04:22
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض أن "اجتماعنا اليوم امتداد للتعاون مع الولايات المتحدة"، معتبراً أن العلاقة مع واشنطن شراكة استراتيجية.
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وشدد بن سلمان على أن دول مجلس التعاون تؤكد على الشراكة الاقتصادية مع أميركا.

وقال: "ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المنطقة ونشجع على الحوار بين الأطراف اليمنية، ونشدد على وحدة الأراضي السورية ووقف النار بالسودان".

وفي حين أكد بن سلمان وقوف بلاده مع استقرار لبنان، شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية داعماً الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار هناك.

و أشاد بقرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا .





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