بن سلمان: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

Advertisement

أكد ولي السعودي خلال القمة الخليجية الأميركية في أن "اجتماعنا اليوم امتداد للتعاون مع "، معتبراً أن العلاقة مع شراكة استراتيجية.وشدد على أن دول تؤكد على الشراكة الاقتصادية مع أميركا.وقال: "ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المنطقة ونشجع على الحوار بين الأطراف ، ونشدد على وحدة الأراضي ووقف النار بالسودان".وفي حين أكد بن سلمان وقوف بلاده مع استقرار ، شدد على ضرورة حصر السلاح بيد داعماً الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار هناك.و أشاد بقرار الرئيس الأميركي رفع عن .