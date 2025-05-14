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عربي-دولي

بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:17
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رغم إعلان الهند وباكستان وقف إطلاق النار بعد تصاعد خطير في التوترات العسكرية، لا تزال جبهة أخرى مشتعلة، ليست على أرض الواقع، بل في رحاب العالم الافتراضي، وفق تقرير لموقع "أوروسيان تايمز". 
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وأفاد الموقع نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية أن الطرفين انخرطا في معركة شرسة على منصات التواصل الاجتماعي للسيطرة على الرواية العامة، مستخدمين سلاح التضليل الإعلامي.

فمنصات مثل "فيسبوك" و"إكس" تعجّ بمقاطع مصوّرة ومعلومات مضلّلة، الكثير منها تم التحقّق من زيفه وقد ثبت أن العديد من هذه المواد تعود في الأصل إلى نزاعات أخرى، كالحرب في أوكرانيا أو العدوان الإسرائيلي على غزة، وليس لها صلة بالأحداث الجارية بين الهند وباكستان. (الامارات 24)
 
 
 
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