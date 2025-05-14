بعد وقف إطلاق النار... التوتّر بين الهند وباكستان ينتقل إلى وسائل التواصل الإجتماعيّ

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رغم إعلان وباكستان وقف إطلاق النار بعد تصاعد خطير في التوترات العسكرية، لا تزال جبهة أخرى مشتعلة، ليست على أرض الواقع، بل في رحاب العالم الافتراضي، وفق تقرير لموقع "أوروسيان تايمز".وأفاد الموقع نقلاً عن أن الطرفين انخرطا في معركة شرسة على منصات التواصل الاجتماعي للسيطرة على الرواية العامة، مستخدمين سلاح التضليل الإعلامي.فمنصات مثل " " و"إكس" تعجّ بمقاطع مصوّرة ومعلومات مضلّلة، الكثير منها تم التحقّق من زيفه وقد ثبت أن العديد من هذه المواد تعود في الأصل إلى نزاعات أخرى، كالحرب في أو العدوان على غزة، وليس لها صلة بالأحداث الجارية بين الهند وباكستان. (الامارات 24)