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عربي-دولي
بعد زلزال اليونان... خبير جيولوجيّ يكشف ما ستشهده المنطقة في الأيّام المُقبلة
Lebanon 24
14-05-2025
|
05:25
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حذر خبير
مصري
من اتساع دائرة انتشار الموجات الزلزالية، مع وقوع هزات أرضية متكررة في
منطقة شرق المتوسط
وسواحل
اليونان
قبالة السواحل
المصرية
، وذلك بعد الهزة الأخيرة التي شعر بها المصريون في الساعات الأولى من
صباح اليوم
الأربعاء، والتي جاءت بقوة 6.1 على مقياس ريختر، بحسب ما أعلن
معهد الزلازل
الأميركي.
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وكشف
الدكتور عباس
شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في
جامعة القاهرة
، عن تفاصيل الزلزال الذي ضرب
جزيرة
كريت
اليونانية
وشعر به سكان محافظات مصر.
قال الخبير المصري في تصريحات لـ"العربية"، إن منطقة شرق المتوسط شهدت صباح اليوم الأربعاء زلزالا
شرق جزيرة
كـريت بقوة حوالي 6.1 - 6.3 على مقياس ريختر، على عمق كبير نسبيا بالنسبة للبحر المتوسط وهو 76 كم، مما يخفف من تأثيره، ولكن تتسع دائرة انتشار الموجات الزلزالية، ولذلك شعرنا به بوضوح في مصر كما شعر به تقريبا كل سكان شرق المتوسط.
وأضاف أن تأثير الزلزال يقل بزيادة المسافة أيضا، ويبعد الزلزال عن الإسكندرية بحوالي 500 كلم، إلا أنه أحيانا يحدث تسونامي بعد الزلازل القوية والتي تكون قوتها أكبر من 6.5 على مقياس ريختر والتي تحدث في البحار أو المحيطات، حيث من المتوقع أن تكون له توابع خفيفة.
كما تابع أن الزلزال الأخير يقع عند التقاء الصفيحتين التكتونيتين
الأفريقية
والأوروآسيوية، وهي منطقة زلالزل يومية تتراوح بين 2 - 4 على مقياس ريختر، فيما لفت إلى أقوى الزلازل التي أصابت هذه المنطقة، من بينها زلزال
تركيا
الشهير في شباط 2023 بقوة 7.8 على مقياس ريختر، مؤكداً أن أشهر وأقوى الزلازل في
البحر المتوسط
حدث في يوليو عام 365 م بقوة 8.5 على مقياس ريختر بالقرب من الساحل
الغربي
لجزيرة كريت، وأعقبه تسونامي ضخم تسبب في دمار واسع النطاق في كل أنحاء شرق المتوسط. (العربية)
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