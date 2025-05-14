21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حادث أمني خطير على الحدود المصرية.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
14-05-2025
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادث أمني وُصف بالخطير من قِبل وسائل إعلام إسرائيلية، أعلن الجيش
الإسرائيلي
عن إصابة أربع مجندات بالقرب من الحدود مع مصر.
Advertisement
ووفقًا لما نقلته قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث
الإسرائيلية
، وقع الحادث مساء أمس عندما انقلبت مركبة مدرعة تابعة لكتيبة "كاراكال" على
الطريق السريع
رقم 10، قرب الحدود
المصرية
، ما أدى إلى إصابة أربع مجندات بجروح طفيفة.
من جهتها، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الحادث وقع نتيجة القيادة بسرعة لا تتناسب مع ظروف الطريق، ما تسبب في انقلاب المركبة خلال تنفيذ دورية عملياتية.
وأكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "خلال نشاط روتيني على الحدود المصرية، انقلبت مركبة عسكرية كانت تقل مجندات من كتيبة كاراكال، وأسفر الحادث عن إصابة أربع مجندات بجروح طفيفة. تم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إبلاغ عائلاتهن، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".
ويأتي هذا الحادث في ظل تشديدات أمنية متزايدة، خاصة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة، دفعت
رئيس أركان الجيش
،
إيال زامير
، الشهر الماضي إلى إصدار قرار بفرض حظر تجول أمني في المنطقة على جميع الوحدات العسكرية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الخازن: الوضع الأمني على الحدود خطير
Lebanon 24
الخازن: الوضع الأمني على الحدود خطير
14/05/2025 20:28:08
14/05/2025 20:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: اتصال هاتفي جرى أمس الأربعاء بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري
Lebanon 24
الخارجية المصرية: اتصال هاتفي جرى أمس الأربعاء بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري
14/05/2025 20:28:08
14/05/2025 20:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الأشرفيّة... إليكم ما جرى
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ الأشرفيّة... إليكم ما جرى
14/05/2025 20:28:08
14/05/2025 20:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع إسرائيلية: حدث أمني خطير وقع في حي الشجاعية بغزة خلال ساعات الفجر
Lebanon 24
مواقع إسرائيلية: حدث أمني خطير وقع في حي الشجاعية بغزة خلال ساعات الفجر
14/05/2025 20:28:08
14/05/2025 20:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خفض التمويل الأميركي... منظمة الصحة تسرّح مسؤولين في مقرّها
Lebanon 24
بعد خفض التمويل الأميركي... منظمة الصحة تسرّح مسؤولين في مقرّها
13:08 | 2025-05-14
14/05/2025 01:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من ضمنها مستشفى الشفاء.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق في غزة
Lebanon 24
من ضمنها مستشفى الشفاء.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق في غزة
12:46 | 2025-05-14
14/05/2025 12:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن رافقت طائرات سلاح الجو الأميري القطري طائرته الرئاسية... هكذا كانت ردّة فعل ترامب (فيديو)
Lebanon 24
بعد أن رافقت طائرات سلاح الجو الأميري القطري طائرته الرئاسية... هكذا كانت ردّة فعل ترامب (فيديو)
12:18 | 2025-05-14
14/05/2025 12:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 200 مليار دولار... الولايات المتحدة وقطر توقّعان اتفاقات في المجال الدفاعي
Lebanon 24
بقيمة 200 مليار دولار... الولايات المتحدة وقطر توقّعان اتفاقات في المجال الدفاعي
12:00 | 2025-05-14
14/05/2025 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير مشوق.. ما هي قصة "الذهب الحلو" في أفغانستان؟
Lebanon 24
تقرير مشوق.. ما هي قصة "الذهب الحلو" في أفغانستان؟
11:00 | 2025-05-14
14/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
23:19 | 2025-05-13
13/05/2025 11:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
00:31 | 2025-05-14
14/05/2025 12:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
02:31 | 2025-05-14
14/05/2025 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:08 | 2025-05-14
بعد خفض التمويل الأميركي... منظمة الصحة تسرّح مسؤولين في مقرّها
12:46 | 2025-05-14
من ضمنها مستشفى الشفاء.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق في غزة
12:18 | 2025-05-14
بعد أن رافقت طائرات سلاح الجو الأميري القطري طائرته الرئاسية... هكذا كانت ردّة فعل ترامب (فيديو)
12:00 | 2025-05-14
بقيمة 200 مليار دولار... الولايات المتحدة وقطر توقّعان اتفاقات في المجال الدفاعي
11:00 | 2025-05-14
تقرير مشوق.. ما هي قصة "الذهب الحلو" في أفغانستان؟
10:32 | 2025-05-14
أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 20:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 20:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 20:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24