حادث أمني خطير على الحدود المصرية.. ماذا جرى؟

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في حادث أمني وُصف بالخطير من قِبل وسائل إعلام إسرائيلية، أعلن الجيش عن إصابة أربع مجندات بالقرب من الحدود مع مصر.ووفقًا لما نقلته قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث ، وقع الحادث مساء أمس عندما انقلبت مركبة مدرعة تابعة لكتيبة "كاراكال" على رقم 10، قرب الحدود ، ما أدى إلى إصابة أربع مجندات بجروح طفيفة.من جهتها، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الحادث وقع نتيجة القيادة بسرعة لا تتناسب مع ظروف الطريق، ما تسبب في انقلاب المركبة خلال تنفيذ دورية عملياتية.وأكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "خلال نشاط روتيني على الحدود المصرية، انقلبت مركبة عسكرية كانت تقل مجندات من كتيبة كاراكال، وأسفر الحادث عن إصابة أربع مجندات بجروح طفيفة. تم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إبلاغ عائلاتهن، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".ويأتي هذا الحادث في ظل تشديدات أمنية متزايدة، خاصة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة، دفعت ، ، الشهر الماضي إلى إصدار قرار بفرض حظر تجول أمني في المنطقة على جميع الوحدات العسكرية. (روسيا اليوم)