نتنياهو يهاجم ماكرون.. ويتهمه بدعم حماس

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اتهم ، اليوم الأربعاء، بـ"دعم حركة "، ردًا على تصريحات الأخير التي وصف فيها سياسة في غزة بأنها "أمر مخزٍ وغير مقبول".وبحسب ما نقلته وكالة " "، أكد أن إسرائيل ستواصل التزامها بأهداف عمليتها العسكرية في غزة، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد أمني مجددًا.وكان ماكرون قد أدلى بتصريحات قوية خلال مقابلة مباشرة على قناة TF1 ، حيث قال: "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول. إنه أمر مخزٍ". وأشار إلى أن مسألة إعادة تقييم التعاون مع إسرائيل تبقى "مطروحة على الطاولة"، مضيفًا: "لا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئًا لم يحدث". (ارم نيوز)