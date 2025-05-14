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نتنياهو يهاجم ماكرون.. ويتهمه بدعم حماس

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:57
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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"دعم حركة حماس"، ردًا على تصريحات الأخير التي وصف فيها سياسة إسرائيل في غزة بأنها "أمر مخزٍ وغير مقبول".
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وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل التزامها بأهداف عمليتها العسكرية في غزة، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد أمني مجددًا.

وكان ماكرون قد أدلى بتصريحات قوية خلال مقابلة مباشرة على قناة TF1 الفرنسية، حيث قال: "ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة غير مقبول. إنه أمر مخزٍ". وأشار إلى أن مسألة إعادة تقييم التعاون مع إسرائيل تبقى "مطروحة على الطاولة"، مضيفًا: "لا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئًا لم يحدث". (ارم نيوز)
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