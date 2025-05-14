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عربي-دولي

بوتين: علاقاتنا مع ماليزيا تاريخيّة

Lebanon 24
14-05-2025 | 09:46
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في الكرملين اليوم بعلاقات الصداقة والشراكة بين روسيا وماليزيا، وتطورها في كافة المجالات منذ تأسيسها.
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وقال: "نعول على أن تكون هذه الزيارة مثمرة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك"، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين. (روسيا اليوم)
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