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عربي-دولي

مصادر "حماس": خلال ساعات سيُعلن ترامب وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:10
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أعلنت مصادر خاصة في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" لـ"العربي المستقل" أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال الساعات او اليومين المقبلين، عن وقف اطلاق النار في غزة.
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واشارت المصادر الى ان "الاتفاق سيكون وفقا لثوابت حماس وتحقيقا لما طالبت به منذ بداية جولات المفاوضات والمتمثلة بانسحاب العدوّ من القطاع وإتمام صفقة تبادل الأسرى واعادة الاعمار وادخال المساعدات".
 
 
ولفتت الى ان "الأجواء ايجابية خاصة بعد تصريحات ترامب واللقاءات بين الاطراف في الدوحة عبر الوسطاء".
 
 
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