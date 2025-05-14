مصادر "حماس": خلال ساعات سيُعلن ترامب وقف إطلاق النار في غزة

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أعلنت مصادر خاصة في حركة الاسلامية " " لـ"العربي المستقل" أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس خلال الساعات او اليومين المقبلين، عن وقف اطلاق النار في غزة.واشارت المصادر الى ان "الاتفاق سيكون وفقا لثوابت حماس وتحقيقا لما طالبت به منذ بداية جولات المفاوضات والمتمثلة بانسحاب العدوّ من القطاع وإتمام صفقة تبادل الأسرى واعادة الاعمار وادخال المساعدات".