إيران تعلن عن محادثات مع أوروبا.. وتنتقد تصريحات ترامب

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وصرح أن الجولة الرابعة من المحادثات الأميركية، التي عقدت في 11 أيار، كانت "صعبة" لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، مضيفا أنه يأمل في أن يبدي الطرف الآخر "مواقف أكثر واقعية" بعد أن اكتسب فهما أفضل لمواقف إيران الأساسية. قال ، الأربعاء، إن ستجري محادثات في إسطنبول الجمعة، مع أطراف أوروبية مشاركة في المتعثر حاليا، وذلك بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقررا في الثاني من أيار.وصرح أن الجولة الرابعة من المحادثات الأميركية، التي عقدت في 11 أيار، كانت "صعبة" لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، مضيفا أنه يأمل في أن يبدي الطرف الآخر "مواقف أكثر واقعية" بعد أن اكتسب فهما أفضل لمواقف إيران الأساسية.

وجاءت تصريحات عراقجي ردا على تعليقات للرئيس الأميركي ، أدلى بها الثلاثاء في ، وصف فيها إيران بأنها "القوة الأكثر تدميرا" في ، في تناقض صارخ مع ما قال إنها "رؤية بناءة" تتبناها .



وأضاف عراقجي: "للأسف هذه وجهة نظر خادعة. هي التي منعت تقدم إيران من خلال ". (سكاي نيوز عربية)