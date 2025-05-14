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عربي-دولي
بقيمة 200 مليار دولار... الولايات المتحدة وقطر توقّعان اتفاقات في المجال الدفاعي
Lebanon 24
14-05-2025
|
12:00
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أبرمت
الولايات المتحدة
وقطر، اليوم الأربعاء، اتفاقات في المجال الدفاعي، وذلك عقب وصول الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى
الدوحة
في إطار جولته الخليجية، وفقاً لما أفادت به وكالة
رويترز
.
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وفي السياق ذاته، أبرمت قطر اتفاقا لشراء طائرات من شركة "
بوينغ
" الأميركية لصالح
الخطوط الجوية القطرية
، وقال
ترامب
إن قيمة الصفقة 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة.
وشهد ترامب وأمير قطر الشيخ
تميم بن حمد
مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة.
وحظي الرئيس الأميركي باستقبال رسمي حافل لدى وصوله قادما من
السعودية
، في إطار جولته الخليجية التي تشمل أيضا
دولة الإمارات
.
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