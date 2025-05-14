بقيمة 200 مليار دولار... الولايات المتحدة وقطر توقّعان اتفاقات في المجال الدفاعي

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وفي السياق ذاته، أبرمت قطر اتفاقا لشراء طائرات من شركة " " الأميركية لصالح ، وقال إن قيمة الصفقة 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة.وشهد ترامب وأمير قطر الشيخ مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة.وحظي الرئيس الأميركي باستقبال رسمي حافل لدى وصوله قادما من ، في إطار جولته الخليجية التي تشمل أيضا .