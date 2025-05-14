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من ضمنها مستشفى الشفاء.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق في غزة

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:46
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أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدة مناطق في غزة من ضمنها مستشفى الشفاء.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشورا على "إكس" طالب فيه سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة حي الرمال الجنوبي بإخلاء المنطقة.

وقال الجيش في بيان أرفقه بخارطة "نظرا لقيام حماس باستغلال المناطق المدنية لأنشطة إرهابية... سيهاجم جيش الدفاع المنطقة بقوة شديدة"، مضيفا "أخلوا المنطقة فورا".

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