من ضمنها مستشفى الشفاء.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لعدة مناطق في غزة

#عاجل ‼️ إلى سكان قطاع غزة الموجودين في البلوكات: 633, 706, 785, 786, 787 في منطقة حي الرمال الجنوبي

⭕️نظرًا لقيام حماس الارهابية باستغلال المناطق المدنية لأنشطة إرهابية مثلما يتضح في الصورة المرفقة سيهاجم جيش الدفاع في المنطقة بقوة شديدة.

⭕️من أجل سلامتكم عليكم اخلاء المنطقة.… pic.twitter.com/voQGOAtE27