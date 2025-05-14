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عربي-دولي
بعد خفض التمويل الأميركي... منظمة الصحة تسرّح مسؤولين في مقرّها
Lebanon 24
14-05-2025
|
13:08
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أعلن
المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تقليص عدد أعضاء فريق
القيادة العليا
في مقر المنظمة
الرئيسي
، في إطار عملية إعادة هيكلة تأتي على خلفية الاقتطاعات الكبيرة في التمويل، لا سيما من جانب
الولايات المتحدة
.
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وفي رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها
وكالة الصحافة الفرنسية
، أعلن
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
"تشكيلة فريق الإدارة" الجديد في مقر
منظمة الصحة العالمية
في
جنيف
بسويسرا، والتي تقلصت من 11 إلى ستة أعضاء.
وأضاف أن هذا الإجراء "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 حزيران 2025".
وكان
تيدروس
قد أعلن في 22 نيسان ، خفض عمليات المنظمة وتسريح موظفين بسبب خفض التمويل الأميركي الذي تسبب في عجز في ميزانيتها.
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