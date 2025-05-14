بعد خفض التمويل الأميركي... منظمة الصحة تسرّح مسؤولين في مقرّها

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وفي رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها ، أعلن "تشكيلة فريق الإدارة" الجديد في مقر في بسويسرا، والتي تقلصت من 11 إلى ستة أعضاء.وأضاف أن هذا الإجراء "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 حزيران 2025".وكان قد أعلن في 22 نيسان ، خفض عمليات المنظمة وتسريح موظفين بسبب خفض التمويل الأميركي الذي تسبب في عجز في ميزانيتها.