"بيرفيكتو".. رخام الديوان الأميري القطري يُبهر ترامب

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وقال مخاطبا الشيخ : "أرى رخاما مثاليا. هذا ما يسمونه بيرفيكتو"، في تعليق يعكس ذوقه المعروف في مجال العقارات والتطوير العقاري، وهو المجال الذي بنى عليه إمبراطوريته الاقتصادية قبل دخوله عالم السياسة.وكان الرئيس الأميركي ترامب قد وصل اليوم الأربعاء، إلى العاصمة قادما من ، على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى آخر محطة في جولته الخليجية.