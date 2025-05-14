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عربي-دولي

"بيرفيكتو".. رخام الديوان الأميري القطري يُبهر ترامب

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:55
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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفخامة التصميم الداخلي للديوان الأميري القطري خلال زيارته الرسمية، معبّراً عن إعجابه اللافت بالطابع المعماري للمبنى، ولا سيما جودة الرخام المستخدم في ديكوراته.
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وقال ترامب مخاطبا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "أرى رخاما مثاليا. هذا ما يسمونه بيرفيكتو"، في تعليق يعكس ذوقه المعروف في مجال العقارات والتطوير العقاري، وهو المجال الذي بنى عليه إمبراطوريته الاقتصادية قبل دخوله عالم السياسة.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب  قد وصل اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من السعودية، على أن يتوجه، يوم الخميس، إلى دولة الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.
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