1.2 تريليون دولار... قطر وأميركا توقّعان صفقات ضخمة!

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ووفق البيان، تشمل الاتفاقات صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع لشراء ما يصل إلى 210 طائرات من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.وقال الشيخ في تغريدة على إكس:"مباحثات استثنائية اليوم مع الرئيس الأميركي في ، نعطي من خلالها دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي القائم بين بلدينا في مختلف المجالات. قطر والولايات المتحدة تجمعهما علاقات متميزة وتعاون ثنائي كبير، ونتطلع معاً في ضوء الإمكانات الهائلة للبلدين إلى دفعه لمستوى أعمق وأكثر تقدماً في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".