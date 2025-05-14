Advertisement

عربي-دولي

1.2 تريليون دولار... قطر وأميركا توقّعان صفقات ضخمة!

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1360439-638828541123529505.png
Doc-P-1360439-638828541123529505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن البيت الأبيض في بيان، يوم الأربعاء، أن الاتفاقات التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستُحقق تبادلاً اقتصادياً لا يقل عن 1.2 تريليون دولار، وفقاً لما تضمنته وثيقة تلخص بعض تفاصيل هذه الاتفاقيات.
Advertisement


ووفق البيان، تشمل الاتفاقات صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.

 وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.

وقال الشيخ تميم بن حمد في تغريدة على إكس:"مباحثات استثنائية اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الدوحة، نعطي من خلالها دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي القائم بين بلدينا في مختلف المجالات. قطر والولايات المتحدة تجمعهما علاقات متميزة وتعاون ثنائي كبير، ونتطلع معاً في ضوء الإمكانات الهائلة للبلدين إلى دفعه لمستوى أعمق وأكثر تقدماً في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".
مواضيع ذات صلة
ترامب يحصل على تعهد اقتصادي تاريخي في قطر بمبلغ 1.2 تريليون دولار
lebanon 24
15/05/2025 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد بايدن وهذا غير مسبوق
lebanon 24
15/05/2025 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: سجّلنا نهاية العام الماضي عجزاً تجارياً في السلع بلغ 1.2 تريليون دولار وهو أعلى مستوى بتاريخ العالم
lebanon 24
15/05/2025 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر والجزائر توقعان اتفاقية لمشروع زراعي بـ 3.5 مليار دولار
lebanon 24
15/05/2025 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-05-14
15:25 | 2025-05-14
15:19 | 2025-05-14
13:55 | 2025-05-14
13:08 | 2025-05-14
12:46 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24