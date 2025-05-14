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عربي-دولي
1.2 تريليون دولار... قطر وأميركا توقّعان صفقات ضخمة!
Lebanon 24
14-05-2025
|
13:56
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أعلن
البيت الأبيض
في بيان، يوم الأربعاء، أن الاتفاقات التي وقّعها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع
أمير قطر
الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني
ستُحقق تبادلاً اقتصادياً لا يقل عن 1.2 تريليون دولار، وفقاً لما تضمنته وثيقة تلخص بعض تفاصيل هذه الاتفاقيات.
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ووفق البيان، تشمل الاتفاقات صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع
الخطوط الجوية القطرية
لشراء ما يصل إلى 210 طائرات
بوينغ
من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.
وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في
قاعدة العديد الجوية
القطرية
وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.
وقال الشيخ
تميم بن حمد
في تغريدة على إكس:"مباحثات استثنائية اليوم مع الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
في
الدوحة
، نعطي من خلالها دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي القائم بين بلدينا في مختلف المجالات. قطر والولايات المتحدة تجمعهما علاقات متميزة وتعاون ثنائي كبير، ونتطلع معاً في ضوء الإمكانات الهائلة للبلدين إلى دفعه لمستوى أعمق وأكثر تقدماً في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".
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